顧及效益、三戰風險 拜登拒烏索較遠程導彈

普京上周在上合峰會表示，俄軍迄今一直抑制地回應，但倘若局勢走向烏軍攻擊俄羅斯本土，「答案將更為認真」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃上周甚至提出明確警告，表明美國不可向基輔提供可威脅俄羅斯本土的較遠程武器，否則就是「跨過紅線」，成為烏克蘭衝突的參與方。

美國防部稱供導彈效益微

這可以解釋為何美國在供應ATACMS的問題保持謹慎。《紐時》指拜登不時提醒幕僚：「我們正在避免第三次世界大戰。」總統高級幕僚又指，拜登最近幾周向國防部查問，較遠程導彈系統在戰爭下一階段對烏軍有多大幫助，獲告知益處微乎其微，因此拜登的結論是不值得冒這風險。

澤連斯基主張，ATACMS對可能在明年初展開的更廣泛反攻殊為重要，又強調無意攻擊俄羅斯本土，但拜登政府憂慮這會成為俄方升級對烏武力的口實，《紐時》形容華府官員相信迄今美方採取的「溫水煮蛙」戰術，即一步一步增加對烏軍事、情報及經濟援助，有效作為「護欄」，避免刺激莫斯科為任何單一重大行動發起大規模報復。

美國目前只向烏克蘭提供由海馬斯（HIMARS）系統發射的導向多管式火箭炮（GMLRS），射程為50英里（約80公里）。海馬斯也可用以發射ATACMS。

（紐約時報/路透社）

（俄軍侵烏）