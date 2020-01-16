三說「不要」 拜登警告普京勿用核武 烏捷報掀俄升級戰事疑慮 克宮：軍事準則已寫用核條件

《60分鐘時事雜誌》的拜登專訪將於美國東岸時間周日（19日）晚上7時半（香港時間周一早上7時半）播出。上周五已公開的預告片段顯示，節目主持人佩利（Scott Pelley）表示：「烏克蘭在戰場上的成功正令普京變得尷尬和被逼到牆角。我不禁想，假如他（普京）在考慮使用化武或戰術核武，總統先生（拜登）你會跟他說什麼？」

「不要。不要。不要。」拜登答道：「你（普京）會為戰爭面貌帶來自二戰以來前所未見的改變。」

稱倘俄越線 會有後果及更被世界排斥

被問及倘若普京跨越上述界線會有何後果，拜登說：「你認為我會告訴你我是否知道到時確切會演變成怎樣？當然我不會告訴你。但那會是有後果。」他指在這情况下，俄羅斯會比以往任何時候更被世界排斥，會出現什麼反應則視乎俄方所作所為的程度。

在俄軍3月初侵烏戰况不順利時，西方輿論也曾提出過對俄軍動用戰術核武（tactical nuclear weapons）的憂慮，到近期俄軍在哈爾科夫州潰敗後再次被提起。《紐約時報》上周六報道，部分西方官員憂慮，侵烏失利或令普京尋求升級戰事，甚至出動戰術核武（指低當量和載具射程較短的核武）——也許是在黑海、北冰洋或烏克蘭境內作「演示打擊」，但暫未有證據顯示俄方正調動該類武器或準備相關打擊。一名情報高官向該報透露，美國情報體系正爭論普京會否冒上失去中國等俄羅斯所需國家支持的風險，保留動用核武的選項。

普京發言人佩斯科夫上周六就拜登受訪內容回應：「閱讀（軍事）準則吧。所有東西都寫在裏面。」目前最新版本的「俄羅斯軍事準則」列明，「在使用核武或其他大殺傷力武器對俄羅斯及/或其盟友實行攻擊，以及在使用常規武器侵犯俄羅斯，從而令國家面臨生死存亡的危險狀况，俄羅斯保留使用核武器作回應的權利」。俄羅斯防長紹伊古上月也指出，從軍事角度看，俄軍並不需要主動使用核武，俄軍核武軍「主要用途是在受到核武攻擊時作防禦」。

美官評估擴大軍事動員 成普京另一選項

《紐時》引述美國官員認為，除動用戰術核武外，普京另一選項是擴大軍事動員。因莫斯科只稱侵烏為「特別軍事行動」而非「戰爭」，故俄軍迄今只能派遣合同兵上戰場，也無法全面動員，但軍事專家認為，普京可徵召更多預備役或退役軍人，這樣既可減低政治風險，又可迅速調兵到前線。

（紐約時報/CBS/新聞周刊/路透社）

（俄軍侵烏）