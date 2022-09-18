越泰高官下月初開會 大米出口價或增兩成

《日經亞洲》上周五（16日）引述泰國官員報道，泰國農業及合作部部長差林猜（Chalermchai Sri-on）下月6至7日將到訪越南，跟越南農業與農村發展部長黎明歡（Le Minh Hoan）開會，討論兩國在包括大米出口價格等農業方面的合作。

泰越兩國政府8月底同意合作提高出口米價，指因為化肥、農藥和燃料成本飈升，他們的米農無法承擔更高的生產成本。大米價格相對於俄烏戰爭後價格急升的小麥穩定，但也正面對加價壓力。全球最大大米出口國印度本月8日禁止出口碎米，並對部分出口大米徵收20%關稅，希望藉此應付低於平均水平的季候風雨季影響水稻種植的情况下，保障國內供應和穩定售價。

兩國佔本港逾八成進口食米

聯合國糧食及農業組織（FAO）數據指，泰國8月的大米出口價格為每公噸約446美元（約3478港元），較一年前升7%，越南大米則維持在每公噸約385美元（約3003港元）。

泰國和越南為本港進口食米的兩大進口來源國，今年截至7月31日，近六成入口食米來自泰國，有9.88萬公噸，其次是3.85萬公噸的越南米，佔23%。

（日經亞洲）