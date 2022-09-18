《紐時》指哈梅內伊曾病危 官方發活動相「闢謠」

哈梅內伊的官方社交平台帳號昨刊登他出席活動的相片，當地傳媒也有相應報道，相信是要打破有關他身體問題傳言。

報道指接受手術 治腸道閉塞

知情人士告訴《紐約時報》，83歲的哈梅內伊半個月前曾到故鄉馬什哈德（Mashhad）的伊瑪目禮薩聖陵主持宗教活動。一名知情人士稱，哈梅內伊自感年紀老邁，當時曾對隨行人員說那可能是他最後一次到當地。他返回德黑蘭後不久即病倒。報道稱，哈梅內伊出現嚴重胃痛及發高燒，本月上旬於其官邸接受了治療腸道阻塞手術。他在手術後身體情况危殆，身體虛弱得無法坐起來，但正在改善，目前正在休養，由醫生團隊全天候觀察。其辦公室隨後取消了一星期的所有活動，包括9月6日與伊朗教士權力機構「專家會議」舉行的重要會議。

伊朗革命衛隊轄下的塔斯尼姆通訊社上周五（16日）發稿時，沒有披露他的健康情况，僅稱他翌日會出席一個大學生的宗教典禮。到了昨天，哈梅內伊的官方Twitter張貼他戴着口罩站着的照片，稱他在德黑蘭公開發表演說。官方電視台亦播出他發表講話片段。有兩名接近哈梅內伊的消息人士向路透社否認哈梅內伊健康惡化。

哈梅內伊原任伊朗總統，1989年6月接替逝世的霍梅尼出任伊朗最高領袖。分析相信，倘若哈梅內伊去世，跟革命衛隊關係密切的現任總統萊西（Ebrahim Raisi）會是繼任大熱門。

（紐約時報/路透社/彭博社）