涉違頭巾令 伊朗女子被捕後猝逝 道德警察捲打死人嫌疑 引起公憤

22歲的阿米尼（Mahsa Amini）與家人早前從西部庫爾德斯坦省前往首都德黑蘭探望親戚，上周二（13日）因衣著不符合規定而被捕，但數小時後被送往醫院，並轉往深切治療部，到前日去世。據法新社所引述，伊朗國營電視台上周五發表影片，指阿米尼在有多名女性的大廳，跟一名女指導員爭拗時倒地，報道引述警方指阿米尼被帶到警局「說服和教育」時心臟病發。

警方上周五強調警員和阿米尼沒身體接觸，稱對方是上周二其一被送往警局就衣著接受指導的女性，在有其他人身處的大廳突然暈倒。阿米尼的家人否認她有任何健康問題，稱她被送院時昏迷，院方人員告知她已腦死亡。社交平台如今流傳阿米尼昏迷的相片。有傳媒引述目擊者指她被送往拘留中心時，看來在道德警察車輛內被打，當時她仍清醒，警方否認指控。

送院已昏迷 警指心臟病發

伊朗強硬保守派總統萊西上月15日簽署法令，要求更為嚴格地執行1979年伊斯蘭革命以來的國內強制衣著守則，後者要求所有女性都戴上頭巾（hijab）。過去數月伊朗維權人士呼籲女性在公開場合除下頭巾，但此舉或會被當局以「不道德行為」為名拘捕。

阿米尼之死在伊朗社交平台惹來軒然大波，不少社交名人和政客都加入批評行列。改革派前國會議員薩迪吉呼籲最高領袖哈梅內伊回應事件，他說：「曾就（被白人警員跪頸致死的）美國黑人弗洛伊德之死，義正詞嚴批評美國警察的最高領袖，就伊朗警方對待阿米尼方式有何看法？」

（衛報/路透社/法新社/自由歐洲電台）