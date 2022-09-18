佛州得州運非法移民進麻省華盛頓掀風波

上周三（14日），佛州政府用包機等工具將逾50名以委內瑞拉人為主的非法入境者，由得州聖安東尼奧送到麻省波士頓南面的馬撒葡萄園島（Martha's Vineyard）。馬撒葡萄園島是美國著名豪宅區，有約兩萬居民，是民主黨的根據地。麻省官員稱他們完全沒有準備到會有新移民突如其來。及至上周五，當局安排他們到鄰近的科德角半島聯合基地暫住並提供人道援助服務等。

接偷渡客到賀錦麗官邸附近

這不是美國南部共和黨州份首次採用先斬後奏式遣送非法入境者策略。得州共和黨州長阿博特（Greg Abbott）自4月以來，已遣送了逾1萬名非法入境者往民主黨控制的華盛頓、紐約、芝加哥等城市，上周四（15日）用兩輛巴士將一批非法入境者送到負責處理移民問題的副總統賀錦麗的華盛頓官邸附近，昨日再用一輛巴士送超過50人到當地。亞利桑那州也送走了逾1800人。

佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）上周五稱非法入境者全在自願性質下搭上包機，聲言會繼續將新移民轉移往其他州去。他說：「我們只是嘗試提供交通工具往庇護管轄區，放還那些陌生人自由，但肯定不是強制性的。這些庇護管轄區可以用錢給他們溫飽。」

德桑蒂斯和阿博特等批評北部的民主黨籍市長「偽善」，指他們處於遠離移民湧入、衝擊的南部地區才同情非法入境者。美國南部邊境每天都抓獲數以千計非法入境者，預計今個聯邦財政年度將達200萬人。

佛州等政府擅自將新移民轉移往別州的法律依據仍不清晰。拜登政府官員告訴路透社，聯邦政府的律師正在探討訴訟可能。

（綜合報道）