王岐山代表中國出席英女王國葬

英方是按慣例向身為中國國家元首的習近平發出邀請，但一如外界此前預期，中方決定由王岐山代表習近平出席。但中方聲明未有提到王岐山此行會有何其他官員隨行，外交部較早前曾表示中方正積極考慮派高級代表團出席這次國葬。王岐山此前曾代表中方往英國駐北京大使館弔唁。

但王岐山此行將處於中英外交爭議的陰霾下，據英美傳媒上周五報道，下議院議長賀立紳拒絕中方代表團到國會西敏廳瞻仰英女王靈柩，相信是因為7名國會議員去年因就新疆問題批評北京招至中方制裁。部分被制裁的議員據報更分別去信賀立紳和外相祈湛明，質疑邀請中方代表「不恰當」。

查理斯三世及威廉探望排隊民眾

包括足球明星碧咸在內的英國民眾近日不惜排隊十數小時，以到西敏廳瞻仰英女王靈柩。英王查理斯三世及王儲威廉昨日突然亮相，探望在戶外排隊的民眾。

英國廣播公司（BBC）報道，查理斯三世向其一民眾表示「希望你昨晚沒凍僵」。有跟查理斯三世握手的民眾稱他友善及溫柔，將成為最好的國王。威廉亦在場跟民眾握手，稱讚一名女士選擇穿運動鞋排隊等候，並感謝民眾為瞻仰悼念英女王而排隊等候多個小時。

（路透社/BBC/衛報）

（英女王駕崩）