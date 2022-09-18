伊久姆亂葬崗 「99%遺骸有暴力虐殺痕迹」

烏總統斥俄兵開槍「只為好玩」

瑟涅舒博夫前天在Telegram發帖稱：「今天所挖掘出來的屍體之中，99%有暴力致死的痕迹。」他指摘俄國佔領軍犯下巨大惡行，在森林地帶所發現的逾400個墳墓，大多數只有數字標記，屍體將被送去進行法醫檢驗以確定死因。烏克蘭總統澤連斯基昨在視像聲明稱，俄軍施酷刑虐待人民的證據確鑿，還有證據表明，俄國士兵開槍「只是為了好玩」。

烏克蘭Euromaidan Press報道，該國國家警察長克雷緬科（Ihor Klymenko）表示從收復的哈爾科夫州找到十個俄軍以酷刑偵訊的「酷刑室」，其中6個都在發現亂葬崗的伊久姆。當地區民稱那些酷刑室做「地牢」，指被俄軍拘留的人最終都會被關進監獄。有人證稱被扣留逾40日間遭受過電刑。不過迄今只能證實一名40歲農夫經拷問後，被套索殺害。

烏克蘭警方發現這些酷刑室解救扣留人士時，也救獲了7名來自斯里蘭卡的醫學院留學生。克雷緬科說他們的指甲被鉗子拔掉，各人情緒不穩，他們被拘留於酷刑室已達數月。

（CNN/衛報）

（俄軍侵烏）