專家：中俄關係短期難劇變

中共全國人大委員長栗戰書本月上旬訪俄時點名談論烏克蘭問題，指摘美國和北約直接逼到俄羅斯的家門口，中國理解俄方以行動回應，並將給予「策應」，被外界視為北京加強支持莫斯科。但到上周四中俄峰會後，普京指國家主席習近平，曾稱對烏問題感「疑問和關切」，被質疑中方想保持距離。

然而，美國華盛頓智庫威爾遜中心全球研究員唐志學認為，這些看法都有過分解讀之嫌。他解釋，中方本來一向都指摘華府不尊重俄方在烏克蘭的安全關切，這點跟公開支持戰爭有輕微但重要的差別，栗戰書的說法大致上脗合前者，但容易被解讀為後者。

不宜過分解讀 中方想拿捏平衡

唐志學又指，習近平的目標大概只是確認雙方的戰略伙伴關係，同時避免予人中方協助俄國侵略的感覺，他認為習有取得箇中平衡。他解釋，普京沒理由主動揭露中俄分歧，中方「疑問和關切」不應被理解為批評，「這也是普京展示二人有談及烏克蘭，以及他表達尊重中方利益的方式」。他總結道，主張中國站在俄羅斯一方或對立面，都是不太合理，這點不會在短期內出現根本上或迅速的改變。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）