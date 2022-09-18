莫迪當面質疑俄侵烏：今非戰爭時代 普京聞言不悅 稱問題是烏拒和談

「我知道今時今日已不是戰爭的時代，我們跟你們在電話說過許多次，民主、外交和對話才是打動世界之事。」莫迪在會面之初即向普京表態，援引食物和能源危機等全球挑戰令發展中國家尤其受困，他說：「今天我們有機會商討我們可以如何邁向和平路徑。」

這說法顯然跟印方以往表態有別，普京聞言後即面露不悅和尷尬表情。他回應道：「我知道你對烏克蘭衝突的立場，以及你持續表達的關切。我們（俄羅斯）將盡力早日令其停止。但遺憾的是，另一邊的烏克蘭領導層宣布放棄談判進程，聲言想以軍事手段達其目標。」

專家：印度暗示批評但非抱敵意

新德里智庫阿南特阿斯彭中心行政總裁巴格姬（Indrani Bagchi）向《金融時報》坦言，莫迪的說法肯定是「改變論調」，「這（最新）論調並非公開批判，但他（莫迪）確實說出這不是打仗開戰的時間，這一事實暗示了批評。」

近年因對華政策和印太戰略等議題受到西方重視的印度，在俄軍侵烏後受到西方要求表態反戰的壓力，但新德里未有放棄傳統上跟俄羅斯的良好關係，實際上西方對印度的施壓遠不如對中國般強硬。華盛頓智庫布魯金斯學會印度項目主任馬丹（Tanvi Madan）則在Twitter分析，印度對俄軍侵烏及其影響的關切並非新事，今次只是更公開表達，以及普京也承認莫迪或印度曾傳達關切，而莫迪是以來自想跟俄方保持關係的友好國家身分來表達這關切。

莫迪的說法隨即被西方傳媒聯繫到同一場合期間舉行的中俄峰會。在跟習近平會晤後，普京曾承認中方在烏戰問題上提到「疑問和關切」，惹來西方輿論關注北京是否發出跟莫斯科保持距離的信號（見另稿）。美國國務卿布林肯上周五稱，中印對俄軍侵烏的關切，反映全球如何理解這場持續多月的衝突，「這增加俄羅斯終結入侵的壓力」。

普京：烏推進不快 俄「主力未出」

普京在上合峰會結束後開記者會，承認承認烏軍正推進，並取得愈來愈多土地，但認為其進展不快。他提醒俄軍仍未全力出擊，現時只有合同軍人作戰，暫不需要「調整」軍事方案，目標是取得頓巴斯地區，不會停止攻勢。

（紐約時報/華盛頓郵報/路透社）

（俄軍侵烏）