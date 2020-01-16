烏東收復重鎮現亂葬崗 見450墳 官員：多為平民死於槍炮 部分雙手被綁

烏：僅多個亂葬崗之一 俄：插贓嫁禍

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克表示，這只是在伊久姆（Izium）多個亂葬崗之一，「顯示恐怖、暴力、酷刑和大規模屠殺已蹂躪當地數個月」。聯合國表示有意派團到當地調查。

烏克蘭國防部周四在社交平台Twitter發文指，在從「俄羅斯法西斯分子」（russcists）手中解放的哈爾科夫州城鎮伊久姆發現迄今最大埋葬地點，並引述總統澤連斯基表示已展開「所需程序」。從附隨帖文的照片顯示，現場豎有多個十字架墓標。

路透社記者周五引述目擊者報道，亂葬崗位於伊久姆西北部一處墓場邊緣，豎有約200具十字架墓標，以及約20個白色藏屍袋，身穿防護衣的工作人員正起回被埋屍體。法新社記者見到十字架上寫有數字，其中一個刻着「烏軍，17人，伊久姆停屍間」。哈爾科夫州長西涅古波夫指，部分遺體可見雙手被反綁於背後。

烏克蘭國家警察部長克雷門科（Ihor Klymenko）周五在記者會上表示，初步估計死者大多是平民，雖有消息指死者包括烏軍士兵，但暫未有起出相關遺體。他稱挖掘遺體工作將繼續，又指過去一周在哈爾科夫州發現約50名平民死亡，但未有交代詳情。

澤連斯基：如同布查 籲世界向俄問責

哈爾科夫州警方首席調查員博爾維諾夫（Serhiy Bolvinov）表示，埋於亂葬崗的死者，部分死於槍殺、炮擊、地雷爆炸或空襲。有迹象顯示尚有更多未被發現的遺體。他又指在州內其他地方亦找到多個亂葬崗。

澤連斯基周四在晚間演說中將伊久姆與曾發生屠城的基輔市郊布查（Bucha）和被俄軍圍城82天的南部港口重鎮馬里烏波爾（Mariupol）相比，他說：「俄羅斯為四處帶來死亡，必須為此負責。世界必須就這場戰爭向俄羅斯認真問責。」他周五接受路透社訪問再稱，部分死者是全家被殺，亦有人有曾受虐待的迹象。

天空新聞台則指哈爾科夫州針對俄軍戰爭罪行的調查存在挑戰，因當地被佔領逾5個月，意味部分受害者或已死去多時，勢令驗屍確認死因工作更為困難。

（天空新聞台/法新社/路透社/衛報）

（俄軍侵烏）