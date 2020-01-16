烏東收復重鎮現亂葬崗 見450墳 官員：多為平民死於槍炮 部分雙手被綁

【明報專訊】烏克蘭官員周五（16日）表示，在日前收復的東部戰略重鎮伊久姆發現一個有450個墳塚的亂葬崗，警方相信大部分被埋的是平民，部分人死於槍殺或炮擊，部分屍體雙手被綁。有分析稱，按俄軍佔領當地的時間推算，部分人可能死去多時，令法醫確定死者身分和死因的工作變得困難。烏克蘭總統澤連斯基周四將亂葬崗與俄軍在布查和馬里烏波爾的暴行相提並論，呼籲全世界向俄羅斯問責。俄方官員否認指控，宣稱是烏軍插贓嫁禍。
烏：僅多個亂葬崗之一 俄：插贓嫁禍
烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克表示，這只是在伊久姆（Izium）多個亂葬崗之一，「顯示恐怖、暴力、酷刑和大規模屠殺已蹂躪當地數個月」。聯合國表示有意派團到當地調查。
烏克蘭國防部周四在社交平台Twitter發文指，在從「俄羅斯法西斯分子」（russcists）手中解放的哈爾科夫州城鎮伊久姆發現迄今最大埋葬地點，並引述總統澤連斯基表示已展開「所需程序」。從附隨帖文的照片顯示，現場豎有多個十字架墓標。
路透社記者周五引述目擊者報道，亂葬崗位於伊久姆西北部一處墓場邊緣，豎有約200具十字架墓標，以及約20個白色藏屍袋，身穿防護衣的工作人員正起回被埋屍體。法新社記者見到十字架上寫有數字，其中一個刻着「烏軍，17人，伊久姆停屍間」。哈爾科夫州長西涅古波夫指，部分遺體可見雙手被反綁於背後。
烏克蘭國家警察部長克雷門科（Ihor Klymenko）周五在記者會上表示，初步估計死者大多是平民，雖有消息指死者包括烏軍士兵，但暫未有起出相關遺體。他稱挖掘遺體工作將繼續，又指過去一周在哈爾科夫州發現約50名平民死亡，但未有交代詳情。
澤連斯基：如同布查 籲世界向俄問責
哈爾科夫州警方首席調查員博爾維諾夫（Serhiy Bolvinov）表示，埋於亂葬崗的死者，部分死於槍殺、炮擊、地雷爆炸或空襲。有迹象顯示尚有更多未被發現的遺體。他又指在州內其他地方亦找到多個亂葬崗。
澤連斯基周四在晚間演說中將伊久姆與曾發生屠城的基輔市郊布查（Bucha）和被俄軍圍城82天的南部港口重鎮馬里烏波爾（Mariupol）相比，他說：「俄羅斯為四處帶來死亡，必須為此負責。世界必須就這場戰爭向俄羅斯認真問責。」他周五接受路透社訪問再稱，部分死者是全家被殺，亦有人有曾受虐待的迹象。
天空新聞台則指哈爾科夫州針對俄軍戰爭罪行的調查存在挑戰，因當地被佔領逾5個月，意味部分受害者或已死去多時，勢令驗屍確認死因工作更為困難。
（天空新聞台/法新社/路透社/衛報）
（俄軍侵烏）
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