海湖莊園文件 半退休法官獲任命特別主事官

坎農（Aileen Cannon）禁止司法部恢復審閱搜得的文件，指法庭認為在第三方中立人士審閱這些文件前，在相關重要爭議議題上接受政府結論並不適當，將指示迪爾里（Raymond J. Dearie）先行審閱文件，她又反對司法部稱暫停調查有損美國國家安全。

迪爾里2007年至2011年出任紐約東區聯邦法院首席法官，此後一直進入半退休狀態。他在法官生涯中處理過多宗涉運毒、謀殺、敲詐勒索，以至恐怖主義等案件。曾任迪爾里書記的新澤西州立羅格斯大學法學院教授戈爾德（Steve Gold）認為，迪爾里能勝任海湖莊園文件案，稱他處理重要案件和應付傳媒關注皆經驗豐富。

（路透社/法新社/紐約時報/ BBC）