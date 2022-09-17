俄「後院」再失火 中亞兩國衝突3日後同意停火

【明報專訊】上海合作組織在烏茲別克開會之際，組織創始成員國吉爾吉斯和塔吉克因邊界糾紛而引起的衝突一度升級，互指對方用坦克、迫擊炮等重型武器，衝突已釀成至少3死27傷。兩國總統昨會面後同意停火。除了吉、塔兩國所處的中亞地區，另一俄羅斯視為「後院」的高加索地區近日也有阿塞拜疆和亞美尼亞曾爆發嚴重衝突。
同為前蘇聯加盟共和國的吉爾吉斯和塔吉克周三（14日）發生衝突。吉爾吉斯當局指出，塔吉克士兵對西南部巴特肯州（Bakten）布拉克－巴士（Bulak-Bashi）和帕斯基－阿瑞克（Pasky-Aryk）兩地巡邏兵進行攻擊，造成最少兩名吉爾吉斯邊防哨兵受傷，並佔據了未標定國界區段的陣地。塔吉克官方Khovar通訊社報道，塔吉克當局指控吉爾吉斯部隊對一處邊防哨站發射迫擊炮和機槍。塔吉克媒體「亞洲+」（Asia-plus）引述匿名消息人士報道，事件造成塔吉克一名邊防哨兵喪生，另5人受傷。俄羅斯國營通訊社RIA也報道，塔吉克一名邊防哨兵陣亡。
路透社昨日報道，雙方昨仍指摘對方使用坦克和迫擊炮等重型武器，其中吉爾吉斯指控對方部隊周五較早時向幾個哨站開火，並在整條邊界挑起衝突。塔吉克則指對方用重型武器炮擊其一個哨站和7條村落，導致多人死傷。
不過，吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）昨在烏茲別克會面，雙方同意停火。
兩國970公里長的邊界近半存在爭議，劃界進展緩慢，邊境緊張時有所聞。類似交火過去數月亦有發生，2021年雙方更曾經發生造成50人喪命的前所未見衝突。吉爾吉斯和塔吉克皆與俄羅斯結盟，俄羅斯在兩國境內都有軍事基地。
南高加索兩國惡鬥3日 206軍人陣亡
另外，亞美尼亞和阿塞拜疆周二起再次就爭議領土納戈爾諾—卡拉巴赫地區爆發衝突，到周四在國際調停下結束。亞美尼亞周五表示，本周最少136人死於與阿塞拜疆的衝突。根據兩國官方統計，這場衝突已造成206名軍人喪命。
（路透社/中央社）
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