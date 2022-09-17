俄「後院」再失火 中亞兩國衝突3日後同意停火

同為前蘇聯加盟共和國的吉爾吉斯和塔吉克周三（14日）發生衝突。吉爾吉斯當局指出，塔吉克士兵對西南部巴特肯州（Bakten）布拉克－巴士（Bulak-Bashi）和帕斯基－阿瑞克（Pasky-Aryk）兩地巡邏兵進行攻擊，造成最少兩名吉爾吉斯邊防哨兵受傷，並佔據了未標定國界區段的陣地。塔吉克官方Khovar通訊社報道，塔吉克當局指控吉爾吉斯部隊對一處邊防哨站發射迫擊炮和機槍。塔吉克媒體「亞洲+」（Asia-plus）引述匿名消息人士報道，事件造成塔吉克一名邊防哨兵喪生，另5人受傷。俄羅斯國營通訊社RIA也報道，塔吉克一名邊防哨兵陣亡。

路透社昨日報道，雙方昨仍指摘對方使用坦克和迫擊炮等重型武器，其中吉爾吉斯指控對方部隊周五較早時向幾個哨站開火，並在整條邊界挑起衝突。塔吉克則指對方用重型武器炮擊其一個哨站和7條村落，導致多人死傷。

不過，吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）昨在烏茲別克會面，雙方同意停火。

兩國970公里長的邊界近半存在爭議，劃界進展緩慢，邊境緊張時有所聞。類似交火過去數月亦有發生，2021年雙方更曾經發生造成50人喪命的前所未見衝突。吉爾吉斯和塔吉克皆與俄羅斯結盟，俄羅斯在兩國境內都有軍事基地。

南高加索兩國惡鬥3日 206軍人陣亡

另外，亞美尼亞和阿塞拜疆周二起再次就爭議領土納戈爾諾—卡拉巴赫地區爆發衝突，到周四在國際調停下結束。亞美尼亞周五表示，本周最少136人死於與阿塞拜疆的衝突。根據兩國官方統計，這場衝突已造成206名軍人喪命。

（路透社/中央社）