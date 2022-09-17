瞻仰靈柩人龍飽和 碧咸：排了13小時

英國「萬人迷」前球星碧咸（David Beckham）昨現身人龍中。他向英國天空新聞台記者表示，為到西敏廳向英女王致敬，已排隊13小時。新西蘭總理阿德恩昨日亦有排隊入內瞻仰靈柩。

英王着威廉哈里今穿軍服守靈

英王查理斯三世、其妹妹安妮公主和兩個弟弟安德魯、愛德華王子昨晚7時半在國會西敏廳，為他們的母親女王伊利沙伯二世守靈15分鐘。今晚將輪到女王的8個孫兒女。代表威爾斯王子威廉的肯辛頓宮昨表示，威廉將站在頭位，哈里站在腳位；應英王要求，他倆將穿軍服。

下周一的國葬儀式在可容納2000人的西敏寺大教堂舉行，出席者除了各國王室代表和政要，還有200名獲女王壽辰授勳人士，包括表揚抗疫貢獻的醫護人員等。整個儀式將於當天接近正午前，以全國兩分鐘默哀結束。在那段時間，倫敦希斯路機場將取消15%班機，減少首都上空的噪音，保證天空也隨默哀而變得安寧。那之後將移棺至溫莎堡聖喬治教堂，下午4時舉行王室和親屬等參與的落葬儀式。

（路透社/BBC）

（英女王駕崩）