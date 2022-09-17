話你知：西敏廳不同西敏寺 由國會把關

中方人員非首次吃閉門羹。英國7名國會議員去年3月被中國以「惡意散播新疆不實資訊、嚴重干涉內政」為由實施制裁，到中國駐英大使鄭澤光去年9月應邀到國會參加活動時，被制裁的議員群起反對，最終上下議長決定禁止鄭澤光踏足國會範圍。賀立紳當時解釋，在中國解除對英國國會議員的制裁前，英國國會不會歡迎中國大使進入國會範圍。

但下周一的英女王國葬將移師至西敏宮對面的西敏寺（Westminster Abbey，屬英國國教會的教堂），不屬國會範圍，換言之國會針對中方代表的「禁足令」屆時將不適用，中方代表團參與國葬不會有問題。

（BBC/Politico）

（英女王駕崩）