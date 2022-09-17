話你知：西敏廳不同西敏寺 由國會把關

【明報專訊】英女王靈柩目前停放倫敦西敏廳供公眾瞻仰。西敏廳是西敏宮（英國國會大樓所在地）一部分。根據英國議事慣例全書，英女王1965年御准西敏廳管轄權由英女王代理人掌禮大臣（Lord Great Chamberlain）與國會上下議院的議長共享。雖然慣例沒說明停靈之類場合的人流安排由誰管理，但指「當邀請外國政要到西敏廳向國會兩院發表演說時，通常經三方同意後發出」。根據英媒報道，拒讓中國代表團瞻仰英女王靈柩的，正是下議院議長賀立紳。
中方人員非首次吃閉門羹。英國7名國會議員去年3月被中國以「惡意散播新疆不實資訊、嚴重干涉內政」為由實施制裁，到中國駐英大使鄭澤光去年9月應邀到國會參加活動時，被制裁的議員群起反對，最終上下議長決定禁止鄭澤光踏足國會範圍。賀立紳當時解釋，在中國解除對英國國會議員的制裁前，英國國會不會歡迎中國大使進入國會範圍。
但下周一的英女王國葬將移師至西敏宮對面的西敏寺（Westminster Abbey，屬英國國教會的教堂），不屬國會範圍，換言之國會針對中方代表的「禁足令」屆時將不適用，中方代表團參與國葬不會有問題。
（BBC/Politico）
（英女王駕崩）
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