英下議院反擊制裁 拒華代表瞻仰女王 中國外交部：冀英持待客之道

王岐山料代習出席國葬

北京政府至今仍未公布派誰出席英女王國葬，外交部發言人毛寧周三（14日）表示，中方正在「積極考盧派高級代表團」。不過英國廣播公司稱，中國國家主席習近平是國葬受邀賓客對象之一。路透社援引英國外交部消息人士周四報道，預計國家副主席王岐山將代表中方出席國葬。Politico引述報道稱，預料他將於明天（18日）抵達倫敦。

按英國官方程序，應邀到倫敦出席英女王國葬的所有國家領袖或代表，會在下周一（19日）國葬舉行前，先到西敏廳瞻仰靈柩及前往蘭卡斯特宮簽署弔唁冊。可是有知情英國國會高級人員告訴Politico，下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）告訴同僚，他拒絕了中方代表提出前往西敏廳瞻仰的請求。

西敏宮是英國國會所在地，停靈開放公眾瞻仰的西敏廳位於下議院範圍。據《議會慣例》，上下議院議長對國會建築物擁有管轄權。賀立紳的決定，相信涉及中國就新疆問題制裁英國國會議員的爭議。賀立紳辦公室就相關的傳媒查詢，表示不評論保安事宜，但外界相信王歧山仍可望到附近的西敏寺參與英女王國葬儀式（詳見另稿）。

受制裁議員：華攻擊國會 完全不適合出現

保守黨前黨魁施志安和新任內政部安全事務國務大臣董勤達等受中方制裁的國會議員，周四（15日）去信外交大臣祁湛明，要求撤回對習近平的邀請。他們批評中國的人權紀錄，認為中方代表出現在國葬「完全不合適」。另一被制裁的工黨上議院議員肯尼迪道：「我極之認為應該禁止中國官員出席英國舉國悼念我們女王平生的場合。他們通過打壓我們的立法成員，攻擊我們的國會和憲法制裁。」

英女王上周四駕崩後，習近平及國務院總理李克強先後發唁電致哀，王岐山周一（12日）也代表官方往英國駐華使館弔唁，稱英女王是首位訪華的英國君主，既是中英關係發展的推動者和貢獻者，也為中英關係的發展作出了積極貢獻。

首相府發言人表示，邀請邦交國參加國葬是慣例。主責國葬安排的諾福克公爵菲查倫-霍華德周四（15日）表示，國葬的目標和信念是「團結世界」。

俄斥英為地緣政治「算帳」不道德

惟俄羅斯和白俄羅斯因為入侵烏克蘭沒有獲邀，緬甸因為去年軍事政變後與英國外交關係破裂，也未受邀。英國非政府組織「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）指中國跟俄羅斯、白俄、緬甸是差不多的政權，卻保留在外交部的邀請名單，可能是上屆政府遺留的問題。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃針對俄方不獲邀請，批評英國「為着地緣政治目的」，藉此事跟俄羅斯「算帳，極之不道德」，且對伊利沙伯二世「尤其不敬」。計劃出席國葬的沙特阿拉伯王儲穆罕默德則因涉及殺害異見記者卡舒吉一案，遭人權人士質疑其到場會玷污對英女王的悼念。

（衛報/Politico/BBC/路透社）

（英女王駕崩）