日媒：政府擬下月放寬個人遊 恢復免簽人數不限

根據報道，首相岸田文雄預料未來數天宣布放寬入境限制，但最終決定將取決於日本和海外的新冠疫情。新措施生效後，目前每日5萬的入境旅客人數上限也將取消。不過，符合條件的境外訪客仍需滿足某些條件，例如接種疫苗。

岸田：利用日圓貶值增賺錢能力

報道指出，日圓弱勢，加上秋季日本旅遊旺季將至，日本政府希望重振旅遊業以刺激經濟。目前七大工業國集團（G7）當中，設有入境人數上限的僅有日本，旅行業界等紛紛要求日本政府解禁。岸田周三（14日）在經濟與財政政策委員會表示，必須利用目前日圓貶值優勢，強化日本的賺錢能力。

日本政府因應新冠疫情去年11月下旬起再「封關」，原則上暫停外國人新申請入境，今年3月有條件放寬商務客及留學生入境，6月開放僅限導遊陪同的外國觀光客入境，分階段鬆綁。

日本政府最近一次鬆綁邊境管制，是本月7日起已接種3劑疫苗的入境者毋須提交入境前72小時內的核酸檢測證明，又將每天入境人數上限從2萬提高到5萬，並開放毋須導遊陪同的外國觀光團入境。

（日經亞洲/中央社）