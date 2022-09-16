Patagonia推動環保 創辦人捐公司救地球

「地球是我們唯一股東」

現年83歲的舒納德在其公司Patagonia網站張貼公開信宣布其決定。他表示一家四口同意把所有Patagonia的有表決權股份，轉讓予維護公司價值觀的「Patagonia目的信託」（The Patagonia Purpose Trust），另將無表決權股份悉數給予以對抗全球暖化、保護大自然為務的非牟利團體Holdfast Collective。按公司股權比例言，前者佔2%，後者佔98%。

每年為環保注資7.8億

Patagonia一直以私人公司模式經營，分店遍及超過十個國家及地區，在香港亦有分店。公司市值約30億美元（約234億港元）。舒納德估計，公司每年扣除用於再投資的盈利後，可為環保注入約1億美元資金。

舒納德1973年於加州文圖拉縣（Ventura）創辦該公司，從一開始就以保育為本，務求慎選對環境最少傷害的產品物料。他在周三的公開信中自稱從來不想做商人，起初只是手工藝師，為朋友和自己製作攀山用品才進入服裝行業。隨着眼見「我們自己有份造就的全球暖化和生態破壞的幅度」，萌生用Patagonia來改變生意模式。他表示原可賣掉Patagonia再捐款，但擔心新東家不會秉持公司的環保價值觀和保留所僱職工。

未來舒納德家族不會再取得公司利益，但將留任於董事局，以及監督信託、指導非牟利的慈善工作。而Holdfast Collective將獲分股息，用於對付氣候暖化。此外，公司將貫徹1980年代開始的慣例，繼續每年捐出1%營業額予草根的非政府環保組織。

（法新社/華盛頓郵報）