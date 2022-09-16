烏收復城鎮稱發現俄軍虐囚室

居民囚逾40天 慘遭電擊

巴拉克列亞居民阿爾喬姆（Artem）向BBC透露被囚40多天的經歷。俄軍佔領該鎮時以警局為總部，亦是虐囚的主要地方。阿爾喬姆指他曾被迫拿着兩條電線受電擊，又稱俄軍會關閉建築物吵耳的通風系統，確保其他人都聽見被虐者的慘叫聲。BBC記者到訪相關警局，在一個牢房牆上發現有人刻上主禱文及被囚日數標記。

美國民主共和兩黨有參議員周三提出草案，建議將俄羅斯列為恐怖主義資助國。提案者之一的共和黨參議員格雷厄姆稱此認定可加強對俄羅斯懲罰，包括在美國法院提告及加強制裁；未知美國國會何時以及會否就此議案投票。

另外，俄羅斯周四取消該國獨立報章《新報》的網上出版許可，後者稱會上訴。蘇聯末代領袖戈爾巴喬夫有份協助創立《新報》，該報在3月已停印實體報紙，莫斯科巴斯曼地區法院本月5日亦吊銷該報的印刷牌照。

（BBC/衛報/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）