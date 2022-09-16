提徵「暴利稅」補貼電費 擱置俄氣價格設限

烏克蘭危機爆發以來，俄羅斯以「限氣」反擊西方制裁，歐洲能源供應緊張，天然氣和電力價格飈升。加之今夏極端天氣導致水力發電量下降，以及一些老舊發電站的維修和關閉，影響發電量。

倡限制非燃氣發電公司利潤

馮德萊恩提出對不使用天然氣的發電站，即包括用再生能源、核能、水力、褐煤等低成本能源生產商，將抑制它們收益上限，規定迄明年3月，其每兆瓦時（MWh）收益不得超過180歐元（約1411港元），超額收取費用將流入政府。

她還提出向化石能源（煤炭、石油、天然氣）生產商今個財年的超額利潤（即高於其近3年平均可徵稅利潤的20%之後的利潤），臨時徵收最少33%的所謂「暴利稅」，用以資助家庭、公司，或用於鼓勵節能措施、投資綠化技術。

方案又提出於用電高峰時段強制節能，希望節省最少5%電力。歐盟目前的天然氣儲備達庫存容量的84%，已超出入冬前的儲備目標。惟分析認為，歐洲仍要省減使用天然氣，才能避免冬季耗盡。彭博社則指，雖強制於用電高峰時段省電，但補貼無助削減耗能需求。

歐盟委員會此項提案需得到多數成員國支持才能獲批。歐盟能源部長計劃於9月30日再次舉行特別能源會議。

（路透社/彭博社/Euronews）