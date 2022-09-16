減原料依賴 揭秘密資金 反強制勞動 歐盟「洲情咨文」劍指中國 京斥干內政

馮德萊恩在咨文中強調，鋰和稀土已取代天然氣與石油成為歐盟經濟核心，估算至2030年歐盟對這些稀土資源的需求將增長5倍，但稱「壞消息是單一國家壟斷了市場」，她指一些「體制對手」（systemic rivals）也深明這道理，列舉全球近90%稀土和60%鋰都在中國加工，指不能再像油氣般對外依賴，故宣布推出歐洲《關鍵原料法》（Critical Raw Materials Act），目標從開採、煉製、加工到回收等整個供應鏈程序確認稀土的戰略項目，並在區內稀土供應存在風險的地點建立戰略庫存。歐洲傳媒網絡Euractiv表示，目前全球90%已開採的稀土金屬皆來自中國，令歐盟深切依賴中國供應這必需資源。

不容「特洛伊木馬打擊民主」

馮德萊恩表示將公布「捍衛民主」（Defence of Democracy）措施方案，稱外國獨裁者正資助損害歐盟價值的機構，從互聯網至大學宣揚虛假信息，並引荷蘭自由大學（Vrije Universiteit）「跨文化人權中心」（CCHRC）今年初被揭發收取重慶西南政法大學30萬歐元（約235萬港元）資金，協助宣揚新疆的「強制勞動營」只是「傳聞」為例，指需要更好應對惡意干涉，將外國的秘密影響和資助「暴露於陽光下」，強調不能讓任何威權政體的「特洛伊木馬從內部打擊我們的民主」。

禁涉強制勞動產品歐洲上架

馮德萊恩表示，在此背景下歐盟未來將同價值觀相近的國家發展伙伴關係，包括推動與智利、墨西哥和新西蘭分別簽訂自由貿易協定，以及與澳洲和印度的自貿談判。中國一直否認新疆存在「強制勞動營」打壓人權的情况。

除馮德萊恩在咨文中公布多項明顯針對中國的措施外，歐盟委員會同日宣布將推動建議法案，禁止涉強制勞動的產品在歐洲市場上架，並容許歐盟國家執法機構，可搜查有合理懷疑涉及強制勞動的區內外公司和機構。法案須經歐洲議會和歐盟理事會討論，並於頒布後兩年方會實施。

歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，法案「將大大改變應對現代奴隸制的方式，為全球數以百萬計人帶來影響」，不論涉強制勞動的產品於何處生產，目標將他們全部從歐盟市場移除。法新社指法案沒有點名中國，亦不像美國直接禁止新疆製品進口，但仍有機會引起北京強烈反應。

（Euractiv/歐盟網站/法新社/衛報）