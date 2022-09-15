兩公里移靈路 倫敦淚水掌聲相伴 瞻仰恐需排隊35小時 當局籲帶足糧水

英女王的靈柩將在當地周三下午2時22分（本港時間晚上9時22分）由儀仗隊護送，以炮架車載離白金漢宮往停靈處，英王查理斯三世、威廉、哈里王子、安妮公主、安德魯王子和愛德華王子在後方隨行。王后卡米拉、威爾斯王妃凱特、威塞克斯伯爵夫人索菲、薩塞克斯公爵夫人梅根等人稍後直接乘車前往西敏宮。

北京擬派高級代表團赴下周一國葬

靈柩在昨午3時許（本港昨晚10時許）運抵西敏宮內的西敏廳，由坎特伯雷大主教主持約20分鐘的儀式後，靈柩於本港時間周四零時開始開放予公眾瞻仰，直至下周一（19日）上午6時半（本港時間下周一下午1時半）。瞻仰活動結束後，下周一早上11時（本港時間下周一晚上6時），隨即舉行國葬儀式，預計有最少500名全球政要赴會，包括美國總統拜登伉儷和日皇德仁伉儷。中國外交部周三表示，正考慮派高級別代表團出席。儀式後伊利沙伯二世遺體將移送至溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）下葬。

英國當局周二公布瞻仰的排隊路線，預計會有75萬至100萬名來自英國全國、英聯邦國家，以及世界各地的悼念者將從泰晤士河畔的艾伯特路堤形成隊伍、沿倫敦眼後方的麗城路（Belvedere Road），一路往南岸，經河畔延伸穿過南華克公園，長逾7公里。

排隊瞻仰人龍料逾7公里

民眾在進入西敏宮前須接受「機場級」安檢，入場後可行經女王靈柩致意，但每名入場人士只獲准手持一個不大於30乘40乘20厘米的拉鏈行李袋，不能攜帶花束、照片、宣傳標語等物品進入西敏宮內，安檢區域及西敏宮內亦禁止拍照或錄影。

由於預計排隊時間可長達35小時，當局呼籲民眾帶備足夠糧水和適應天氣的衣物，考量自身狀况是否適合參與或攜幼而行。排隊期間禁止紮營，途中將設有休憩站，警員、急救人員和義工將站崗應付突發情况和維持秩序。隊伍亦設有無障礙通道，有手語職員提供服務，導盲犬等輔助工作犬亦獲准進入西敏廳。

（獨立報/BBC/澎湃新聞）

（英女王駕崩）