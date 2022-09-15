視察新收復要衝 烏總統提振士氣

烏軍近期進展主要位於哈爾科夫州，俄羅斯依然控制頓巴斯以至烏南的不少地區，但俄方支持的分離主義武裝所宣稱「獨立」的所謂「盧甘斯克人民共和國」指出，戰場前線已逼近該共和國的邊界。

專家：俄軍部署不可持續

美國智庫海軍分析中心（CNA）俄羅斯軍事專家科夫曼向《華盛頓郵報》表示，俄羅斯在哈爾科夫前線的迅速崩潰「反映負荷過重的俄軍內部的人力結構問題和低士氣」。他認為俄軍部署方式本質上是不可持續，俄軍正面對精疲力竭、補給阻滯和戰鬥效果持續下降的問題。

另外，路透社昨引述接近俄羅斯領導層的3名消息人士獨家報道，指在烏克蘭出生的克宮副參謀長科扎克（Dmitry Kozak）曾向總統普京匯報，指他跟基輔達成了臨時協議，確保烏克蘭會如俄羅斯所願不會加入北約，但普京拒絕接受，表明已擴大原先的目標，即吞併大片烏克蘭領土，因此堅持其以「特別軍事行動」為名義的侵略戰爭。

（華盛頓郵報/路透社）

（俄軍侵烏）