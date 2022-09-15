美「先發制人」 揭俄23億收買外國政客

該名官員稱，透過曝光俄方秘密提供政治資金或損害民主程序的手段，華府將可以令那些外國政黨和候選人注意到，倘若他們暗中收取俄方金錢，「我們有能力和將會將之揭露」。另一拜登政府消息來源點名了幾個國家，包括阿爾巴尼亞、黑山、馬達加斯加以至厄瓜多爾。

外國政要倘收俄錢 美官：有能力揭露

美國情報體系以及跨黨派參議院調查的評估分別得出結論，指普京政府曾介入2016年美國大選，協助特朗普入主白宮。美國國務院周一向逾100個國家的駐外大使館發出新的外交照會（démarche），除了描述俄方涉嫌干預政治的活動外，又提出華府及盟友可採取的反制措施，包括制裁、旅遊禁令或驅逐懷疑涉及政治資金活動的可疑俄方間諜。

該份外交照會同時由官員向傳媒提供，指俄羅斯提供政治資金（包括電子貨幣）的動作背後有時是由俄方政府官員或國會議員所監控，並由情報部門聯邦安全局（FSB）負責執行，並點名涉及資金計劃的俄國寡頭，包括跟僱傭兵組織「瓦格納」（Wagner）有關的「普京大廚」普里戈任（Yevgeny Prigozhin），以及涉及資助法國極右政黨的國家杜馬議員巴巴科夫（Aleksandr Babakov）。

（華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）