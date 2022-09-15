烏軍反擊醞釀多月 美英供情報助推演 防俄斷氣施壓 盼初雪前作有效反攻

烏克蘭總統澤連斯基周二（13日）晚宣布，自9月以來烏軍已從俄軍手中收復約8000平方公里領土，超過俄軍2月以來所佔領土的十分之一。路透社指出，烏軍本月重奪的失地，大部分位於在哈爾科夫州。

美國安顧問等高層與烏制定策略

《紐時》報道，澤倫斯基數月前告訴其將領，希望以富戲劇性的行動展現烏克蘭有力擊退入侵俄軍後，反攻行動籌備工作隨即展開，目標是收復南部赫爾松市（Kherson），同時斬斷俄軍在烏東戰略港口馬里烏波爾（Mariupol）建立的補給線。

此後，一直不願分享軍事計劃詳情的烏克蘭指揮官，開始向美國與英國的情報官員分享計劃內容並尋求意見。華府高官透露，白宮國家安全顧問蘇利文與烏克蘭總統辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）多次通話，擬定反制策略，參謀長聯席會議主席米利也經常與烏克蘭軍方高層經常討論情報與軍事援助事宜。在烏克蘭首都基輔，烏克蘭與英國軍事官員和密切合作，美國派駐基輔的武官哈爾蒙（Garrick Harmon）每天與烏克蘭高官會談。

原推演反攻失敗 終得出成功策略

美烏官員一致認為，要在冬季初雪前展開有效率的反攻，因為入冬是俄羅斯總統普京以天然氣供應箝制歐洲的好時機。

《紐時》指出，反攻行動對烏克蘭風險高，烏軍必須展現這場戰役不是另一場僵持的衝突，而是能收復失地、提振人民士氣，鞏固西方支援的反攻。

美烏官員今夏展開一連串的戰爭模擬，得出的結果是反攻會失敗，美國國防部負責政策的次長卡爾（Colin Kahl）表示，之後美方透過電腦模型和沙盤推演，得出更成功的反攻策略，並將建議交給烏方，讓烏方消化後作決定。

8月收情報 料俄軍缺兵守東北

美國官員整個8月都在收集俄軍據點和戰線弱點等情報，並與烏克蘭分享，同時判斷俄軍就算發現烏軍的反攻意圖，也難投入更多軍力到烏克蘭東北部，烏南兵力同樣無法立刻抽調北上。美方相信俄軍部隊內持續低落的士氣，加上烏軍的壓力，防線有些位置比預期脆弱。

烏軍最終提出並不是一場大規模反攻行動，而是兩場，一邊是在南部赫爾松州，可能要耗時數天至數周才會見效果，另一邊是哈爾科夫州。美、英、烏3國評估新計劃後，一致認為可行並有勝算。

本月早些時候，烏軍首先宣布反攻赫爾松，然而過去一周，烏軍出其不意閃電突破俄軍在哈爾科夫州的防線。知情者說，反攻赫爾松並非虛招或為了轉移視線，指出赫爾松反攻行動的確迫使莫斯科押後當地入俄公投，只是由於赫爾松集結更多俄軍，令當地反攻行動推進較慢而已。

美烏官員：南部才是最重要戰場

美國官員指出，俄軍在哈爾科夫州潰敗，反映俄軍偵測不到烏軍在哈爾科夫周圍集結，展現俄軍無能一面，而且缺乏可靠情報。

烏軍在東部報捷，但美烏官員皆認為，南部才是最重要戰場。美國海軍分析中心（CNA）俄羅斯研究項目主任科夫曼（Michael Kofman）認為，赫爾松和扎波羅熱很可能是烏軍收復目標，預期烏軍今後會採取更多行動，以求在當地取得突破。

（紐約時報/衛報）

（俄軍侵烏）