新浪潮教父高達「自殺」 《斷了氣》名導斷了氣

高壽91 「精疲力竭」

高達的家人表示，高達在家人陪伴下在羅勒（Rolle）家中安詳離世，遺體會火化，不會舉行喪禮。法國《解放報》報道，高達是接受「輔助自殺」（assisted suicide），說他「沒有病，只是精疲力竭」。高達的律師其後證實「輔助自殺」的消息。

高達1930年生於富裕家庭，父親是法國醫生、母親是瑞士銀行家之女。高達幼年居於瑞士，1949時回到巴黎，進入索邦大學修讀民族學。他在大學歲月裏對電影產生興趣，參加在巴黎市內拉丁區的電影放映會，認識了很多志同道合的朋友，包括杜魯福（Francois Truffaut）、積葵利維特（Jacques Rivette）、伊力盧馬（Eric Rohmer）等後來的法國新浪潮先鋒。

評而優則導 搖鏡跳接破格

高達當時鍾情美國動作片，開始以筆名Hans Lucas，與杜魯福、 積葵利維特、伊力盧馬等人在法國電影雜誌《電影筆記》（Cahiers du Cinema）寫影評；隨後評而優則導，以嶄新電影語言說故事，帶動「法國新浪潮」（French New Wave），影響所及，日本、荷李活、巴西以至當時由共產政權統治的捷克也出現電影新浪潮。

高達1960年代拍了十多部電影，以1960年的《斷了氣》（À bout de souffle，當年中文片名《慾海驚魂》）成名，贏得柏林影展最佳導演銀熊獎。他用了打破常規的拍攝方式，如運用手提攝影機和跳接（Jump cut）技巧。高達曾說：「故事要有起承轉合，但不一定要順着那次序敍述。」

高達在1960年代末至1970年代透過電影表達反資產階級和反越戰等左翼思想，並關注1968年巴黎「五月風暴」學運。此後跟深受毛澤東思想影響的學生哥連（Jean-Pierre Gorin）合作，拍攝有毛派信息的電影。這段時期的代表作包括《中國姑娘》（La Chinoise）和《周末》（Week-end）。

1980年代高達回歸商業電影製作。在新浪潮導演中他屬高產，共執導數十套作品。在2018年康城影展，高達已屆87歲，仍有新作《影像之書》（Image Book）參展，獲頒金棕櫚特別獎。

高達於電影藝術影響深遠，荷李活導演馬田史高西斯和昆頓塔倫天奴等都受他影響，香港導演王家衛和譚家明等亦受其啟發。《衛報》影評人布拉德肖讚揚高達是「20世紀最後一位偉大的現代主義者」。

（法新社/路透社）