哥倫比亞大學認數據「出術」 排名急跌

數學教授年初揭數據誤差

《美國新聞與世界報道》（US News & World Report）美國大學排名榜1983年開始排名，是美國其中一個被視為最權威的大學排名榜。

哥大以往一般都並非最前列位置，但到去年卻升至第二位，擊敗耶魯、史丹福等名校，僅次於普林斯頓大學，與哈佛和麻省理工並列。哥大排名急升，惹來該校數學教授薩迪厄斯（Michael Thaddeus）懷疑。他深入研究了有關數據後發現，支持哥大高排名的幾個關鍵數據與哥大在其他地方公布的資料不符，例如哥大報告全日制教師100%擁有「最終」學位（即該領域能取得的最高學位，一般是博士），但他指出，在近1000名教職員中，有66人最高只有學士或碩士學位，這些有誤差的數據往往有利哥大排名。他今年2月在哥大數學系網頁發表研究結果，惹來關注。

哥大致歉 稱採「過時錯誤數據」

哥大上周五終於發表聲明，稱該校用了「過時或/及不準確的計算方式」提交了一些數據給《美國新聞與世界報道》，作為大學排名榜參考之用。哥大教務長博伊斯（Mary Boyce）發表聲明稱，新的分析發現，該校95.3%的全職教師有最終學位（博士）；之前的班級規模不準確——2021年秋季時，有57%的本科班少於20名學生，而不是US News先前報道的大約有80%的本科班少於20名學生。博伊斯在聲明中強調，無論規模或原因如何，數據如果不完全準確，都與哥大堅持的極致標準不一致，校方對之前報告中的缺陷「深表遺憾」。

《美國新聞與世界報道》表示，大學教育是學生最重要也是最昂貴的投資之一，該機構依靠學校準確報告它們的數據，基於統一、客觀的數字，例如畢業率和考試成績等；另有20%因素基於同行評估，即大學校長、招生主任等高層對其他院校的評分。在該機構周一發表的新年度大學排名榜中，哥大排名由第2位急跌至第18位。排首位的繼續是普林斯頓，第2位是麻省理工，第3位是哈佛、耶魯和史丹福平排。

今次風波令人質疑一些大學會否為了提高知名度和爭取更優秀學生，有意無意地誤導排名榜主辦單位；至於主辦方是否有認真核實數據，亦受到關注。

（紐約時報/華盛頓郵報/CNN）