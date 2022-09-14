烏總統稱收復6000平方公里 籲供防空

俄羅斯本月10日放棄在烏克蘭東北部的關鍵堡壘，象徵吞下侵烏以來的最大失敗。烏克蘭部隊近日已在東北部哈爾科夫州的反攻中，收復了戰略重鎮伊久姆（Izium）、庫皮揚斯克（Kupiansk）和巴拉克列亞（Balakliya）等數十城鎮，也在南部赫爾松州取得重大進展。烏克蘭軍方周一較早時表示，他們已奪回南部500平方公里失地。

澤連斯基指烏軍正進一步推進，呼籲西方加速交付武器系統，「最重要的是加快防空系統的供應」。

在烏軍重奪的村鎮，居民迫不及待擦掉俄軍留下的印記，與俄人勾結者隱匿起來或者逃逸。哈爾科夫州軍事行政長官辛耶胡博夫說：「叛國者不能逃避責任」，一名村長因勾結俄羅斯人已被扣押。當地有人在網上聊天群組呼籲舉報賣國賊。

光復區捉「烏奸」

美國國務卿布林肯周一表示，烏克蘭初期反攻已獲「重大進展」。他說：「他們的行動經過精心計劃。當然，其中也有美國和其他許多國家的大力支持，確保烏克蘭掌握發動這次反攻所需的裝備。」布林肯表示，俄烏衝突可能還會持續一段時間，因為俄羅斯仍有可觀兵力和武器在烏克蘭。

美國智庫戰爭研究所（ISW）指出，「烏克蘭已經扭轉戰局，但目前的反攻不會結束戰事」。

（法新社/路透社/華爾街日報）

（俄軍侵烏）