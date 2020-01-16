烏東潰敗 俄軍高層淪國內政治箭靶 車臣首腦批俄軍「犯錯」 國會議員：批評過火後果難料

反戰地方官聯署 促普京下台

俄羅斯全國逾40名地方民選官員周一發表聯署，信中末句提到「我們要求普京辭去俄羅斯總統一職」。聯署由國內反對侵烏人士所推動，被認為沒有實際影響力，而且基本上被政府操控的傳媒無視。但《紐約時報》指出，這封聯署矚目之處在於烏克蘭的反攻捷報為普京的反對者帶來新鼓舞。聯署發起人之一、聖彼得堡市議員托斯特雷姆承認，烏軍推進是「啟發人心的因素」，令反戰者認為有需要全方位向政府施壓。

對比之下，更受觀察家矚目的是俄羅斯的戰爭評論員和政客重新開始質疑國防部或軍方領導層，又或指控他們誤導普京。

其一例子是普京政治盟友、車臣共和國首腦卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）。他周日在Telegram（Tg）發聲，指摘俄軍領導層「犯錯」，表明倘若俄軍在這兩天還未改變策略，他將不得不跟國防部以至國家的領導層對話，以解釋戰場實際情况。《衛報》解讀為他暗示普京未必完全掌握情况。

克里米亞的親俄軍事博客波多利亞卡認為，俄方需誠實面對在哈爾科夫被擊敗的事實，他歸咎國防部一直無視戰爭頭幾個月所揭露的問題。部分親俄軍事博客早在8月尾已警告烏軍在哈爾科夫州的巴拉克列亞集結，但俄軍指揮官被指沒有增兵回應，該地最終被烏方收復。

國會議員指烏捷報將令俄升級戰爭

《紐約時報》周一訪問了統一俄羅斯黨（執政黨）國會議員扎圖林（Konstantin F. Zatulin），他坦承俄軍的撤退「對這場特別軍事行動的構想帶來非常嚴峻的傷害」。他指出，對戰事的跨政治光譜批評不能太過火，否則「可能會引發不受控制的反應」——1917年俄國革命和1991年蘇聯解體便是例子。與此同時，他認為烏方近日戰場成功或促使克宮升級戰爭規模，為烏克蘭帶來決定性的挫敗，但指不預期打「核戰」。

俄羅斯官方迄今只稱侵烏為「特別軍事行動」而非「戰爭」，因此受限於法律，未曾全面動員。支持侵烏的俄羅斯博客科騰諾克在Tg表示，俄羅斯「無法只做一半就贏得」烏戰，敦促政府必須為了戰爭勝利而動員，「這是唯一辦法……人人都須出力」。

前總統兼現任俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫周一仍堅稱，除非基輔「完全投降」，俄羅斯不會停止特別軍事行動。

（紐約時報/金融時報/CNN）

（俄軍侵烏）