移靈倫敦 開放公眾瞻仰 英預百萬人湧倫敦悼女王

伊利沙伯二世的靈柩今天（13日）運返倫敦後，將先移送往白金漢宮，翌日再轉往國會大樓（西敏宮）的西敏廳擺放至出殯。英國政府昨天公布，從當地時間周三（14日）下午5時（香港時間快7小時）迄下周一（19日）清晨6時半，將全天候開放公眾瞻仰弔唁。

全天開放弔唁 提醒或需通宵輪候

文化部昨天聲明表示：「那些希望進場的人士將需要輪候多個小時，甚至可能通宵。我們預計會有大批群眾，我們鼓勵大家事前檢查清楚（指可能因人群太多而封路或交通延誤等），制定相應計劃，以及有等候許久的準備。」上一次因有王室成員離世而安排公開瞻仰的，是2002年王太后逝世，當年有逾20萬人排隊。

英國官員估計今次將最少有100萬人在4天半期間排隊瞻仰向女王致意，人龍將蜿蜒至市中心，建議民眾評估天氣穿著、帶備合宜的衣物之餘，攜備食物、飲品、充電器、所需藥物。文化部聲明還強調人龍將會不斷移動，意即輪候人士幾乎沒有機會中途休息或坐下。

此外，屆時將有機場出入境模式的嚴格安全檢查。每人只許攜帶一個小型袋子（40厘米 x 30厘米 x 20厘米）進場，且須輕易開啟以供快速安檢。倘袋子超過尺寸，須存放指定地方。導盲犬等輔助犬可隨主人進場。所有人士不能攜帶液體進入西敏廳，也不能帶鮮花等悼念物品，不能帶利器、口哨、橫額、個人防禦噴霧劑等可能造成噪音或干擾之物，睡袋、折疊嬰兒車等等也不能帶。在場內不能攝錄或使用手機，須保持沉默。

查理斯三世與王后卡米拉昨天到西敏廳，接受國會議員為女王逝世向王室表達的哀悼和慰問。英王伉儷接着飛往愛丁堡，兩人率安妮公主、安德魯王子、愛德華王子，從荷里路德宮徒步尾隨靈車前往聖吉爾斯大教堂，部分人員在教堂守靈一夜。

英女王靈柩覆蓋蘇格蘭皇家旗及擺上蘇格蘭王冠，從下午5時起的24小時之間開放予公眾瞻仰，讓蘇格蘭人民表達最後敬意。

（衛報/BBC/路透社/法新社）

（英女王駕崩）