印尼擬購俄油應對能源價飈 「不結盟國家」形象恐受損

佐科（Joko Widodo）在訪問中被問及印尼是否會從俄羅斯購買石油時表示：「我們永遠監察各種選項。如果有國家願意給予較優惠的價格，那麼當然（會考慮）。」他又說，能源與人民利益尤關，「政府有責任尋找各種資源去滿足人民的能源需求。我們希望找到解決方案」。

旅遊部長：俄提出市價七折售油

印尼多年來未有從俄羅斯大批進口石油，但佐科政府本月較早時被迫將一些燃料價格調高多達30%，以減少庫房面對的補貼壓力，但同時當局面臨抑制物價上升的壓力亦進一步增加。該國旅遊部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）稱，俄方提出以國際市場價格七折出售石油給印尼，而印尼國家石油公司上月曾表示，該公司正在衡量購買俄油的風險。

佐科的最新說法顯示，許多國家正試圖應付地緣政治並管控國內能源危機時面臨兩難困境。若印尼購買俄油的價格高於G7國家設定的上限，面臨美國制裁的可能就會增加。美國上周警告，任何不遵守西方對俄油價格設定上限措施購買俄油的國家，都將面對制裁。雅加達亞洲中央銀行首席經濟師索姆（David Sumual）說：「如果政府真的購買俄油，將會損害形象，因為印尼是不結盟國家，更是不結盟運動創始國之一。」

印尼倘確實向俄入口石油，也將成為俄羅斯減少向西方出口石油產品後另一「收復失地」的途徑。《金融時報》一項研究分析中國和印度清關數據的研究顯示，兩國今年第2季入口俄油較前一季多1100萬噸。

目前印尼正準備11月在峇里島舉行二十國集團（G20）峰會，佐科已邀請包括俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基在內的各國領袖與會。

（金融時報/路透社）