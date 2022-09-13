烏收復多地 控俄炸民用基建報復

烏克蘭多位官員周日先後指控俄軍攻擊電網等基建設施，以報復烏軍重奪哈爾科夫州及周邊大片失地——烏克蘭領導層一直憂慮，俄軍會在冬季來臨前攻擊電網。哈爾科夫市長捷列霍夫指，俄軍攻擊民用設施，令當地大部分地方周日晚上斷水斷電，其後電力才恢復。哈爾科夫州長其後指該州到周一早上水電供應已恢復八成。

在鄰近的東北部蘇梅州，州長亦表示俄軍襲擊令部分聚居點斷電，中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州和波爾塔瓦州亦一度停電。

澤連斯基在Twitter強調，受襲地點並沒軍用設施。他在Telegram稱俄國對民用設施發動恐怖主義行為，並表示烏克蘭人不會被俄羅斯擊倒，更直接向俄方放話道：「沒有天然氣還是沒有你們（侵烏俄軍）？（我會揀）沒有你們；沒有燈光還是沒有你們？沒有你們。」澤連斯基諷刺指寒冷、飢餓、黑暗和口渴都沒有俄方的「友誼和手足之情」那麼令人害怕和具殺傷力，但最終烏克蘭人還是會得到天然氣、電力、食水和食物，「就是沒有你們」。

澤連斯基諷飢寒不及俄軍具傷害

美國智庫戰爭研究所（ISW）稱，烏軍近日的烏東閃電反擊，上周二到上周六5天內收復的領土，已多於俄軍整個4月所攻佔。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼周日較早時亦表示，烏軍9月以來已重奪約3000平方公里土地，最新已推進東北部邊境，距離俄烏邊界僅約50公里。

《金融時報》昨報道，烏克蘭防長列茲尼科夫受訪稱，烏軍需確保重光領土的安全，以防俄軍攻擊烏方已拉長的補給線。有西方專家亦指出烏軍的後勤補給攸關後續反攻能否持續推進。但列茲尼科夫指烏方攻勢比預期好，形容烏軍聲勢像滾下山的雪球，「這是俄羅斯可被擊敗的迹象」。

（路透社/中央社/BBC/衛報）

（俄軍侵烏）