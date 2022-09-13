拆局：「不滿之冬」歐暗湧 月底意大選另一關鍵

烏克蘭危機未演變成俄軍侵略戰爭之前，已在歐洲引發能源價格上升所致的生活成本上漲危機，法國總統馬克龍便是其一「受害者」——馬克龍雖在4月大選力壓有親俄之嫌的極右對手馬林勒龐，但隨即在6月國會選舉丟失議席多數，只能以少數派政府保持執政。

意政局因烏戰再陷混亂

意大利則成為更直接的「受害者」，好不容易才由歐央行前行長德拉吉出任總理，令國內政局出現難得的相對穩定局面，卻因烏戰間接因素而再次陷入混亂。因執政聯盟成員「五星運動」拒絕支持德拉吉政府提出的支援家庭及商戶經濟援助方案，最終德拉吉兩度請辭後獲准，提前在9月25日舉行國會大選。

據目前民調顯示，意國大選很可能是由梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的意大利兄弟黨（FdI）贏得最大黨地位，甚至有望在聯盟黨（由前副總理薩爾維尼領導）和意大利力量黨（由前總理貝盧斯科尼領導）等右翼盟友支持下掌握過半議席執政。

對尋求團結支持烏克蘭的歐盟而言，唯一幸事在於梅洛尼有別於許多右翼盟友，她本人對普京不假辭色，也支持北約和烏克蘭。

無論意大利選情如何，能源危機帶來的「不滿之冬」對歐洲的考驗才剛開始。俄羅斯近期已開始加強打「能源牌」，例如涉嫌以維修為藉口全面叫停「北溪1號線」的天然氣供應，倘若最終歐洲經濟和民生真的被冬季能源危機壓垮，其影響將在未來一段時間的更多選舉浮現。

明報記者