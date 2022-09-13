瑞典大選極右造王 歐政壇響警號 烏戰、通脹加內在因素影響 民粹再崛起

截至周一的初步點票結果顯示，右翼陣營的4個政黨包括溫和聯合黨、瑞典民主黨、基督教民主黨和自由黨取得49.8%選票，在議會349席中暫得175席。當中極右瑞典民主黨更超越溫和黨成為瑞典第二大黨及右翼最大黨，但溫和聯合黨領袖克里斯特松（Ulf Kristersson）很可能成為首相人選。克里斯特松周日向支持者表示：「我們不知道選舉結果會如何，但我已準備盡我所能籌組一個新的、穩定和充滿活力的政府。」

初步點票 執政陣營議席落後

至於由現任首相安德松（Magdalena Andersson）所屬的社會民主黨、左翼黨、綠黨和中間政黨組成的左翼陣營得票48.8%，暫得174席。安德松未有承認落敗，周日晚呼籲支持者耐心等候，「讓民主順其自然」；統計顯示社會民主黨取得約30%選票。選舉管理當局稱連同計算海外投票和提早投票的選票，預計要到周三（14日）才有最終結果。

立場反移民的極右瑞典民主黨可謂今次選舉大贏家，初步點票顯示該黨取得20.6%選票，較上一次2018年大選的17.5%高，預計在籌組政府上會有不少話語權。現年43歲的黨領袖奧克松（Jimmie Akesson）周日晚向正在歡呼的支持者表示「看起來非常好」。奧克松又在Twitter稱希望左右翼陣營得票差距能維持到周三：「若是這樣的話，我們準備有建設地參與權力更替和瑞典的新開始。」

瑞典民主黨「洗底」贏民心

奧克松在2005年領導時，瑞典民主黨的支持度只有約1%，在瑞典的政治舞台上亦曾被視為「被排斥者」般的存在，克里斯特松曾稱絕不與立場傾向民族主義和反移民的瑞典民主黨談判。而瑞典民主黨在奧克松領導下作出連串改革，例如用花朵取替原有的火炬作為政黨新標誌，並聲言要「洗底」擺脫過去種族主義和暴力的根源。

至2019年，克里斯特松跟瑞典民主黨展開會談，雙方其後加深合作，後者亦改變部分政策立場，例如放棄瑞典退出歐盟的立場，逐漸步向主流右翼政黨一員。瑞典民主黨在今次大選採用較中立競選語言，改變過去被質疑反移民、種族歧視形象。該黨又在國內犯罪率上升、槍擊事件頻傳、幫派犯罪愈趨嚴重情况下，提出加重刑罰、將外國罪犯驅逐出境等建議，吸引許多期望治安有改善的選民支持。

挪威奧斯陸社會研究所政治、民主和公民社會研究主任貝格（Johannes Berg）指，在一個零散的多黨制之中，要找到穩定的執政聯盟愈見困難，若現時雙方相差一席情况成為最終選舉結果，將會是溫和黨的巨大挑戰。

（路透社/法新社/中央社）