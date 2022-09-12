烏「聲南擊東」反攻 俄認撤出兩重鎮 5日內「閃電」收復2000平方公里失地

在烏軍傳出在東北部戰場節節勝利之際，俄羅斯國防部發言人上周六表示，位於伊久姆（Izium）和巴拉克列亞（Balakliia）的部隊正進行為期3天的轉移行動，目的地為親俄分離主義武裝宣稱獨立的所謂「頓涅茨克人民共和國」控制區。其說法被質疑是淡化困境，而俄方扶植的伊久姆市長承認形容當地情况「非常艱難」，撤退實質進度緩慢。

儘管烏方伊久姆市長馬爾琴科前日「確認」該市重光，但基輔的中央政府迄今尚末確認全面控制該市。澤連斯基在前晚全國演說表示，自9月初起烏克蘭約2000平方公里的領土已獲解放，又指俄軍「轉身逃竄是明智選擇」。然而，烏軍最新一輪在哈爾科夫州的閃電推進，令原以為焦點戰場在烏南黑海沿岸的外界大感驚訝，對此烏方宣稱這是戰略誘敵之計。

烏禁採訪前線 假資訊誘敵攻南

前烏克蘭國家安全顧問，現為烏軍特殊部隊「博洪旅」（Bohun brigade）新聞官的別列佐韋茨（Taras Berezovets）向《衛報》表示，這要歸功於「聲南擊東」戰術奏效。烏軍南部軍區指揮部自上月29日起高調宣揚開始反攻赫爾松地區，吸引俄軍調兵南下，其間禁止傳媒到當地採訪揭露前線實况。實際上南部烏軍只收復了數條村落，未有策動明顯攻勢。

但據別列佐韋茨指，這只是烏軍的「大型特別假資訊行動」，同時暗中為哈爾科夫州的部隊配備先進西方武器，「最終攻勢出現在俄軍最意想不到的地方，令他們倉皇逃走」。

持續每日更新烏戰情况的美國智庫戰爭研究所（ISW）分析稱，烏軍上周二至周六5天內在東北部部分地區推進了70公里，收復逾3000平方公里領土（多於澤連斯基說法）。上述的伊久姆以外，另一重要的收復區是對俄軍後勤殊為關鍵的東北部鐵路樞紐庫皮揚斯克（Kupiansk）。烏軍又重新逼近此前被俄軍攻佔的利西昌斯克和萊曼等地。網上流傳相片和片段顯示，俄軍走得倉皇，被迫捨棄大批軍備，但有指俄軍在某些地方仍有抵抗能力，也有專家建議不要對戰况過早下定論。

莫斯科如常慶祝 被批淡化戰場挫折

《紐約時報》形容這是俄軍撤出基輔以來的最大挫敗。馬爾琴科也向《華盛頓郵報》坦言，「沒有人預期這（反攻速度）會是如此迅速」。

但在俄軍再度敗退、伊久姆失守在即之際，俄羅斯總統普京依舊參與紀念莫斯科建城875周年的慶祝活動，包括前天出席公園摩天輪開幕禮，看上去「一切如常」的做法，惹來俄國鷹派人士狠批——有人炮轟撤退是「災難」，也有人關注在地「通俄」人士被拋棄。另有一些來自烏克蘭的親俄博客警告，倘若俄羅斯軍方繼續淡化戰場挫折，俄羅斯人將不再信任國防部以至整個政府。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）