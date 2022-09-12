瑞典大選 反移民右翼支持度升惹關注

票站當地時間晚上8時（本港時間周一凌晨2時）關閉，最終結果當地時間午夜公布。在幫派槍擊和電費飇升問題主導競選議題下，民調顯示首相安德松（Magdalena Andersson）領導的社會民主黨及左翼陣營僅以些微優勢領先。安德松在投票前夕在斯德哥爾摩郊區林克比舉行的競選集會上向傳媒稱，希望競選工作可讓選民相信該黨是一個為普羅大眾、為工人服務的政黨。

安德松主要對手、保守派溫和黨（Moderates）領袖克里斯特松（Ulf Kristersson）早前在政黨發表的錄影演說中，提出把法律與秩序列為優先事項，及興建氣候智慧型核電站。惟選前數周的民調顯示，反移民的右翼瑞典民主黨超前溫和黨，支持度緊隨社會民主黨排第二，或取得五分之一選票。部分選民對極右崛起表示關注，有投票予左翼黨的選民稱，重點是不要讓極右進入體制。

民眾除了關注通脹和電費急升，亦包括移民和幫派暴力議題。有選民指罪案率上升雖令人擔憂，但更擔心政黨如何將犯罪率上升和移民增加拉上關係。華盛頓智庫德國馬歇爾基金會高級研究員柯克加德分析，今次選舉或導致瑞典採取更嚴格移民政策。對於選民擔心民調顯示瑞典民主黨或成第二大黨，柯克加德指真正威脅是若左翼或右翼政黨未能獲得多數席位，瑞典或面臨新政府難產，甚至要重新選舉。

（法新社/路透社/德國之聲）