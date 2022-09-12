中美洲島國將公投 打響反君主制頭槍

【明報專訊】英女王再次引發英聯邦成員國對君主制或奉英國國王為國家元首的爭論。儘管同樣有共和制運動的加拿大、澳洲和新西蘭周末先後按規矩公告新英王查理斯三世為國家元首，但中美洲島國安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）總理同時打響反君主制第一槍，上周六簽署文件公告查理斯三世的元首地位後，率先表明會在3年內舉行公投，決定國家是否改行共和制。
加拿大總理杜魯多與總督西蒙（Mary Simon）在內閣會議舉行後簽署文件，公告查理斯三世為新國王，同時展開10天哀悼期。澳洲和新西蘭昨日各在國會舉行公告新國王儀式，澳洲總理阿爾巴內塞宣布9月22日為全國哀悼日，當日全國放假一天。
總理：為完成獨立 非反對英王
安提瓜和巴布達總理布朗（Gaston Browne）前日確認新國家元首後不久宣布3年內公投，決定是否改為共和國，不再奉英國君主為國家元首。布朗向傳媒表示這不是敵對行為，亦不是他們跟英王之間有分歧，指這是完成獨立的最後一步，確保他們成為一個真正的主權國家。布朗續指，公投若放棄以英王為元首，安提瓜和巴布達會仍是忠誠的英聯邦國家。
英國本土同有共和制聲音
君主立憲制的去留不時是英聯邦王國成員的討論議題，外界預期在英女王駕崩的哀悼氣氛過去後，相關爭議會重新浮現。即使在英國本土，也有不少人支持改行共和制，只是一方面認為英女王離世是推動改制的機會，另一方面因不少民眾正處哀悼情緒而不敢公開表達意見。過往民調普遍指出大多數英國人支持君主制，連共和派也接受英女王一日在生都不可能改制，但支持度遠遜母親的查理斯三世或帶來可乘之機。