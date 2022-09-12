中美洲島國將公投 打響反君主制頭槍

加拿大總理杜魯多與總督西蒙（Mary Simon）在內閣會議舉行後簽署文件，公告查理斯三世為新國王，同時展開10天哀悼期。澳洲和新西蘭昨日各在國會舉行公告新國王儀式，澳洲總理阿爾巴內塞宣布9月22日為全國哀悼日，當日全國放假一天。

總理：為完成獨立 非反對英王

安提瓜和巴布達總理布朗（Gaston Browne）前日確認新國家元首後不久宣布3年內公投，決定是否改為共和國，不再奉英國君主為國家元首。布朗向傳媒表示這不是敵對行為，亦不是他們跟英王之間有分歧，指這是完成獨立的最後一步，確保他們成為一個真正的主權國家。布朗續指，公投若放棄以英王為元首，安提瓜和巴布達會仍是忠誠的英聯邦國家。

英國本土同有共和制聲音

君主立憲制的去留不時是英聯邦王國成員的討論議題，外界預期在英女王駕崩的哀悼氣氛過去後，相關爭議會重新浮現。即使在英國本土，也有不少人支持改行共和制，只是一方面認為英女王離世是推動改制的機會，另一方面因不少民眾正處哀悼情緒而不敢公開表達意見。過往民調普遍指出大多數英國人支持君主制，連共和派也接受英女王一日在生都不可能改制，但支持度遠遜母親的查理斯三世或帶來可乘之機。

（路透社/觀察家報）

（英女王駕崩）