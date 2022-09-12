威廉邀約哈里「破冰」 兄弟妯娌亮相溫莎堡

【明報專訊】英女王駕崩後，傳出新王查理斯三世阻止哈里妻子梅根到蘇格蘭見英女王最後一面的消息，令人關注哈里夫婦會否進一步跟王室關係割裂，但上周六出現意外的「破冰」一幕。王儲威廉夫婦與哈里夫婦聯袂步出溫莎堡會見民眾，是他們4人兩年多以來首次公開亮相。有王室消息人士向《星期日郵報》披露，王儲威廉與父王查理斯三世通話後，向弟弟哈里伸出橄欖枝，邀約他與弟婦梅根一同亮相。英媒對這4人組再現均表關注，分以「為祖母重聚」、「在悲傷中重聚」等為大題報道。
相隔兩年重聚亮相 40分鐘無交流
威廉與妻子凱特、哈里和梅根上周六（10日）傍晚同乘一輛汽車，到女王生前在倫敦喜歡居住的溫莎堡，落車與聚集現場的群眾交談、握手，瀏覽擺放溫莎堡外悼念伊利沙伯二世的花束、卡片等物。儘管路透社指出，兄弟妯娌在那40分鐘「並無交流」，但這是自2020年3月9日以來4人首度同場亮相。現場民眾對此無不欣喜，有人道：「本來就該搭些橋樑。這是女王所願。」
威廉和哈里曾經緊密無間，但自2018年哈里與梅根結婚後，兄弟關係轉壞。哈里夫婦2020年初鬧分家，同年3月移居美國，這趟回國的居處跟威廉一家相距不過640米，但不見得有碰面打算。《星期日郵報》報道，威廉與查理斯三世通話後，在最後關頭向哈里提出邀請。代表威廉的肯辛頓宮發言人表示，是威廉邀請弟弟夫婦參與這次黃昏之行。一名王室消息人士稱，威廉認為這是一家人在艱難時刻團結一心的重要展示。接近哈里夫婦的記者認為，威廉提出邀約，顯示他有破冰之意。
查理斯三世在上周五繼位後首次全國講話中表示，即使哈里夫婦在國外生活，他依然愛兩人。