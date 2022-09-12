威廉邀約哈里「破冰」 兄弟妯娌亮相溫莎堡

相隔兩年重聚亮相 40分鐘無交流

威廉與妻子凱特、哈里和梅根上周六（10日）傍晚同乘一輛汽車，到女王生前在倫敦喜歡居住的溫莎堡，落車與聚集現場的群眾交談、握手，瀏覽擺放溫莎堡外悼念伊利沙伯二世的花束、卡片等物。儘管路透社指出，兄弟妯娌在那40分鐘「並無交流」，但這是自2020年3月9日以來4人首度同場亮相。現場民眾對此無不欣喜，有人道：「本來就該搭些橋樑。這是女王所願。」

威廉和哈里曾經緊密無間，但自2018年哈里與梅根結婚後，兄弟關係轉壞。哈里夫婦2020年初鬧分家，同年3月移居美國，這趟回國的居處跟威廉一家相距不過640米，但不見得有碰面打算。《星期日郵報》報道，威廉與查理斯三世通話後，在最後關頭向哈里提出邀請。代表威廉的肯辛頓宮發言人表示，是威廉邀請弟弟夫婦參與這次黃昏之行。一名王室消息人士稱，威廉認為這是一家人在艱難時刻團結一心的重要展示。接近哈里夫婦的記者認為，威廉提出邀約，顯示他有破冰之意。

查理斯三世在上周五繼位後首次全國講話中表示，即使哈里夫婦在國外生活，他依然愛兩人。

（星期日郵報/路透社/法新社）

（英女王駕崩）