英女王移靈愛丁堡 蘇格蘭最後告別

英女王的橡木靈柩蓋着蘇格蘭皇家旗，棺上擺有花圈，在當地時間昨日早上10時由靈車載送，離開她上周四辭世的巴爾莫拉爾城堡。英女王靈車、安妮公主所坐專車等一共7輛房車組成的車隊，由警察電單車開路蜿蜒前行。為顧及駕駛安全，當局要求哀悼者切勿向車隊拋花。而一些農民則用拖拉機列隊，在車隊途經位置向女王致敬。在進入愛丁堡時有官式儀仗隊迎接，蘇格蘭首席部長施雅晴率領官員和政黨領袖目送靈柩送進王室行宮荷里路德宮停擱。全程175英里，前後耗費約6小時。

靈車重遊女王常去地方

車隊的路線和部分安排，反映了王室的人情味，例如沿途設立一些公眾觀看點。尤為特別的是，先讓靈車途經女王每逢在巴爾莫拉爾城堡度假時都會去作周日禮拜的花崗岩小教堂Crathie Kirk，然後轉入鄰近小村莊巴拉特（Ballater）後，車隊特地把車速減慢至宛如徒步。當地數百居民在陽光下靜默站在路邊，在靈車駛經時將花擲落路邊，向他們的「老鄰居」英女王作最後致敬。

巴爾莫拉爾城堡是英女王生前最喜歡的休假場所，每逢夏季都會前往，對比白金漢宮或溫莎堡官方處所，該城堡對她更具「家」的味道。巴拉特鎮是少數可容許王室成員自然隨意地活動的地方，居民表示雖知女王和家人在當地度假，但大家不會過分關注，王室成員甚至可以親自光顧商店等。

自從1850年代維多利亞女王取得巴爾莫拉爾城堡後，英國王室成員便經常逗留該處。伊利沙伯二世自己的童年就有很長時間在城堡度過，其妹瑪嘉烈公主和長子查理斯分別在城堡出世和成長，女兒安妮公主再婚時也是在當地教堂行禮。英國王室本來就有蘇格蘭王室的血統，這些生活印記更加深英國王室與蘇格蘭的淵源。

今起開放公眾瞻仰遺容

但蘇格蘭的半自治政府自從由蘇格蘭民族黨控制以來，爭取獨立訴求不息，儘管2014年獨立公投失敗，但仍考慮在今後數年間再推二次獨立公投。蘇格蘭人對新王查理斯三世的好感遠遜於其母，對英格蘭將更疏離。今春有智庫民調指，超過三分之一的蘇格蘭人認為當女王時代結束，便是廢除君主制、改行共和國制的時候。

英女王靈柩今日會移至愛丁堡的聖吉爾斯大教堂供公眾瞻仰，查理斯三世今晚將抵愛丁堡，明天扶靈乘軍機送靈柩飛返倫敦，準備下周一（19日）為英女王舉行國葬。

（綜合報道）

（英女王駕崩）