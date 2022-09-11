阻梅根見最後一面 裂痕難補

【明報專訊】英女王駕崩後，令人關注退下王室職務的哈里王子與妻子梅根跟王室家族的裂痕能否修補。查理斯三世在首次全國演說中提及次子和媳婦說：「我想表達對哈里和梅根的愛，他們將繼續在海外生活。」不過英國傳媒昨引述消息人士報道，上周四重要王室成員紛紛趕往蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡見女王最後一面，但梅根沒去，皆因查理斯阻止哈里帶梅根前往。
英國《太陽報》引述消息稱，查理斯當日在電話中要求哈里不要帶梅根到巴爾莫拉爾城堡，認為在這極度悲傷的時刻，梅根出現並不恰當，「也有人說威廉王子妻子凱特不會前往，在場者應僅限於女王最親密的家人。查理斯非常清楚表示，梅根不會受到歡迎」。
王室專機拒接載
哈里最遲到最早走
報道指哈里也被拒絕搭上皇家空軍的飛機，他必須自行前往，最後他在王室宣布女王駕崩後近90分鐘、即約7時50分才抵達城堡。
翌日早上8時多，哈里乘搭第一班前往倫敦的客機，同機一名乘客向《太陽報》說：「看到沒有其他王室成員來安慰他，我很難過，希望女王的去世能幫助他們補修裂痕。」路透社指出，女王彌留時最親密的家屬趕到她身邊，哈里是最後一個抵達，也是第一個離開的親人，反映他已不再是王室核心圈成員。現居美國的哈里上周出現在英國純屬巧合，只是計劃出席慈善活動。