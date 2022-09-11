阻梅根見最後一面 裂痕難補

英國《太陽報》引述消息稱，查理斯當日在電話中要求哈里不要帶梅根到巴爾莫拉爾城堡，認為在這極度悲傷的時刻，梅根出現並不恰當，「也有人說威廉王子妻子凱特不會前往，在場者應僅限於女王最親密的家人。查理斯非常清楚表示，梅根不會受到歡迎」。

王室專機拒接載

哈里最遲到最早走

報道指哈里也被拒絕搭上皇家空軍的飛機，他必須自行前往，最後他在王室宣布女王駕崩後近90分鐘、即約7時50分才抵達城堡。

翌日早上8時多，哈里乘搭第一班前往倫敦的客機，同機一名乘客向《太陽報》說：「看到沒有其他王室成員來安慰他，我很難過，希望女王的去世能幫助他們補修裂痕。」路透社指出，女王彌留時最親密的家屬趕到她身邊，哈里是最後一個抵達，也是第一個離開的親人，反映他已不再是王室核心圈成員。現居美國的哈里上周出現在英國純屬巧合，只是計劃出席慈善活動。

（英國太陽報/路透社）

（英女王駕崩）