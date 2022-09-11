待哀悼期過去 英聯邦反君主制聲音勢再起

澳洲多名反君主制人士在英女王駕崩後未有即乘機提出將英國君主移除出國家元首。共和派的總理阿爾巴內塞也指「現在不是時候」討論脫離英國君主制，但其政府6月已委任澳洲首名共和制政策助理部長，重提共和制只是時間問題。澳洲「共和國運動」領袖菲茨西蒙斯說，應該很難再遇到像英女王般獲澳洲人敬重仰慕的君主。1993至2000年帶領該運動的前總理特恩布爾，上周五談到英女王時更一度落淚，稱英女王領導力令人讚嘆，她的死是一個時代的終結。

澳洲1999年曾舉行共和制公投，當時英女王也支持澳洲人有權選擇，但最後55%人投反對票而未通過。前年民調顯示62%澳洲人盼由自己人擔任國家元首，查理斯繼位是主要考慮因素，但去年另一調查顯示，只有34%受訪者盼澳洲改為共和制。

英女王也是加拿大國家元首，最近民調顯示約一半人認為在英女王逝世後就應該中止與英國王室的關係。政治學者指出，當地連英語區對英國王室的支持度都開始減弱，到哀悼期結束後加拿大應會重新出現正式脫離英國王室的辯論。

巴巴多斯去年不再奉英女王為國家元首

在今年較早前的英聯邦峰會，部分成員國領袖表明對英聯邦的領導權未來交給查理斯感到不安。威廉王子伉儷今年3月訪問伯利茲、牙買加和巴哈馬期間，也面臨要求為奴隸制賠償與道歉的聲浪。

加勒比海國家的共和運動聲音特別強。巴巴多斯去年11月取消奉英女王為國家元首，是約30年來首見前英國殖民地有此決定。牙買加早前預告擬在2025年加入行列，該國8月民調顯示，56%受訪者支持廢除英國君主的國家元首地位。

（路透社/法新社）

（英女王駕崩）