查理斯三世登基 許諾承女王遺志

查理斯三世（King Charles III）的登基儀式於英國時間上周六上午10時（本港時間下午5時）開始，包括王室代表、現任首相卓慧思、幾位在世前首相和坎特伯雷大主教等登基會議（Accession Council）成員聚首聖詹姆士宮。儀式第一部分先由君主顧問機構樞密院的議長莫佩琳正式公告布伊利沙伯二世的死訊，其後查理斯獲公告登基，尊號為「查理斯三世」。登基公告獲內部簽署後進入第二部分，即對外宣布新王登基。

讚揚母親「無私服務模範」

儀式第二部分先由查理斯三世發表登基演說，他讚揚母親伊利沙伯二世展示「終身之愛和無私服務的模範」，形容其統治無論在時間長度、奉獻和忠於職守上都是無可比擬，「即使我們感到傷心，仍要對她最忠實的人生致謝」。他又表明自己「深切認識到這份重大遺產，以及如今傳承到我、作為君主的職責和沉重責任」，未來會致力跟隨英女王的榜樣，又提到自己「餘生奉獻」於履行這份職責。英女王1947年尚是公主時，曾發表演說強調無論人生長短，都會畢生致力服務國民。

演說後查理斯三世宣誓保持及維繫與蘇格蘭教會的關係，並簽署確認誓辭。隨後莫佩琳逐一宣讀對外公告的條文，獲查理斯三世批准確認。參與儀式的成員簽署確認最終公告內容後離場，儀式結束。

民眾聚聖詹姆士宮外見證歷史

司禮的嘉德紋章官（Garter King of Arms）隨後從聖詹姆士宮露台對外宣讀公告，現場奏響英國國歌，海德公園和倫敦塔分別發射41和62發禮炮賀新王即位。整個登基過程期間，大批民眾聚集在聖詹姆士宮外，見證歷史一刻。

查理斯三世在上周五傍晚率先發表繼位後首篇全國演說，同樣稱讚母親對國家的貢獻，矢言要秉承遺志。他提到新任王后卡米拉，認為她可應付王后職責的挑戰。（見表）

然而，查理斯三世被指未來將面對多項挑戰，其中兩項涉及哈里王子。哈里計劃於今年底出版回憶錄，內容傳將涉及他不滿王室對待妻子梅根的方式和二人遠渡美國的背後原因，另會提到王室處理母親戴安娜王妃車禍身故，以及查理斯與卡米拉婚外情的秘聞。查理斯三世據報或會要求在出版前審核該書內容，甚至申請禁制令阻止刊載涉及家族敏感秘密或爭議的內容。

另外，哈里不滿內政部要求他自費在英國期間的保安，並正就該爭議入稟英國最高法院。

自身民望低 威廉夫婦將委重任

查理斯三世自身的低民望也是難題，去年底民調顯示，他只是英國王室中第七名受歡迎的成員，在2000年後出生的年輕人之間更只排第十一名。《衛報》分析，他會向廣受歡迎的威廉夫婦委以重任，以宣傳家族的年輕形象。

除王室及國內問題外，查理斯三世作為新任英王，還要面臨自己在部分英聯邦國家的憲政地位爭議。14個奉伊利沙伯二世為元首的英聯邦國家中，部分因其身故，觸發改制共和的爭議。另外，在牙買加和伯利兹等英聯邦成員國，須通過公投確認查理斯三世的國家元首地位。（綜合報道）

（英女王駕崩）