牧師上周晤女王：她為俄侵烏憤怒

離世前4日仍樂觀有精神

格林希爾兹（Iain Greenshields）本月初應邀到巴爾莫拉爾城堡所在的教區教堂講道，當日女王雖然未能如常出席禮拜，但邀請了格林希爾兹到巴爾莫拉爾城堡午膳，席間還有安妮公主等人。他憶述說：「她（女王）看來身體虛弱，畢竟96歲了……但她一坐下來講話，你就知道面前的人是女王。她就是有能耐令你感到自在，她真的做足功課。她知道與誰交談……而且以她的年紀來說，擁有非常好的記性。」

格林希爾兹稱，由於他是蘇格蘭鄧弗姆林（Dunfermline）教區的牧師，女王便講起近40年前曾擁有一匹叫「鄧弗姆林」的馬，為她贏過一些賽事。她還講起小時候居於巴爾莫拉爾，以及與父母一起的時光。她雖不記得外訪過多少個國家，但能暢談在世界各地所遇過各樣的人。」

兩人的話題其後轉到烏克蘭戰爭，「她對烏克蘭發生的事感到非常惱火，作為一個曾在歐洲經歷過戰爭的人，看到歐洲戰火再起，她非常關心」。

格林希爾兹表示，女王當天「非常歡樂，樂於與各人交談」。他聽到女王駕崩的消息時非常驚訝，「以她這個年紀來說，她看來頗有生氣，十分放鬆，毫無嚴重情况的迹象」。

（路透社）

（英女王駕崩）