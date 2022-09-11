英女王9.19國葬 冠蓋雲集 1965年後首次 保安規模空前

女王靈柩周日將由蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡移往愛丁堡荷里路德宮，翌日移送至聖吉爾斯大教堂停靈24小時及短暫開放瞻仰，周二運返倫敦，周三起在西敏廳停棺5天供公眾瞻仰，之後在西敏寺舉行國葬。

拜登日皇擬赴會 普京不出席

上周五讚揚女王是「英國幾代人的安慰與驕傲之源」的美國總統拜登表明將出席國葬，土耳其總統埃爾多安表示打算出席，日本首相岸田文雄也考慮前往，丹麥女王瑪格麗特二世等歐洲王室人員也可能出席。日本傳媒昨引述消息人士稱，日皇德仁擬赴英出席英女王喪禮，正在療養的皇后雅子若身體無礙也會同行。如成行，將是他2019年即位後首次外訪。日皇出國需要內閣決議，宮內廳將與政府協調。按照日本皇室慣例，日皇不會出席國內外的葬禮。曾負笈英倫的德仁原定2020年訪英，因疫情延期。

在俄軍侵烏引發英俄關係跌至冰點之際，克宮發言人上周五稱總統普京不會出席女王國葬，也未考慮派代表弔唁，但有代表普京發聲明致哀。

今次是英國自前首相邱吉爾1965年去世以來再辦國葬，而且是女王舉殯，前倫敦大都會警察指揮官布羅德赫斯特（Bob Broadhurst）指「幾乎各國都會派國王、王后、首相或總統出席葬禮」，幾可肯定屆時會有空前的保安行動。《獨立報》亦稱，女王葬禮的保安工作，將是英國歷來最大規模。

（衛報/路透社/英國廣播公司）

（英女王駕崩）