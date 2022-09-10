首位訪華英君主 京稱擴大友好交流重要貢獻者 向查理斯致唁電 習：英民巨大損失

新華社、央視新聞報道，習近平昨就英女王不幸逝世，向查理斯三世致唁電。習代表中國政府和中國人民並以個人名義，對伊利沙伯二世逝世表示深切哀悼，向英國王室、政府和人民致以誠摯慰問。習在唁電中稱，伊利沙伯二世作為英國在位時間最長君主，贏得廣泛讚譽；她是首位訪問中國的英國君主，她的逝世是英國人民巨大損失。習亦表示，願同查理斯三世一道努力，以兩國建立大使級外交關係50周年為契機，推動雙邊關係健康穩定發展。習近平今年曾兩度致電英女王，一次是祝賀她登基70周年，另一次是對其感染新冠表示慰問。

習訪英後 英女王曾鬧「失言」風波

李克強同日亦向卓慧思致唁電，對英女王逝世表示哀悼，向女王親屬和英國政府表示慰問。「澎湃新聞」報道，就英女王逝世，外交部發言人毛寧昨表示，女王曾接待多位訪英的中國領導人，為增進中英人民理解，擴大兩國友好交流作出重要貢獻。習近平夫婦2015年訪英時，英女王伉儷曾設隆重儀式款待，習夫婦當時亦下榻女王主要寢宮及辦公處白金漢宮。但翌年英女王因此罕有鬧出「失言」風波，被拍下脫口而出慨嘆負責習訪英保安的警官「倒霉」，並向該警官指「他們（中方）對（英國駐華）大使（吳百納）非常無禮」。中方並無回應這說法。

《環球時報》旗下微信公眾號「樞密院十號」昨發文悼念，指英女王長期關心和支持中英友好，「是中英關係發展的親歷者和推動者」。文章追憶，英女王1986年訪華時，曾在北京人民大會堂國宴上表示，大約390年前，她的先輩伊利沙伯一世（於1596年）寫信給明朝萬曆皇帝，希望英國與中國之間能夠發展貿易，但信使遭遇不幸，那封信一直沒有送到。

她向時任國家主席李先念贈送該信的影印本時稱：「幸運的是，自1602年以來的郵政事業已經進步了，您邀請我們到這裏的信件平安地送到了，我們以極大的喜悅接受這一邀請」。李先念則告訴英女王，她的訪問「有力地推動了兩國關係的深化」。

（英女王駕崩）