在位七十憂家國 耄耋人生遺傳奇

伊利沙伯二世在1926年4月21日出生於倫敦，當時是祖父喬治五世在位。當時她雖然是王室第三號繼承人，但當時王儲、後來的愛德華八世才30歲出頭，如有子女則毋須伊利沙伯繼位。但愛德華八世1936年登基同年即疑因同情納粹，最終在「不愛江山愛美人」的爭議中退位，伊利沙伯的父親登基為喬治六世，令伊利沙伯以王儲身分經歷二戰，有份協助鼓舞國民士氣，後來還加入防衛支援部隊。

殖民地消逝 見證帝國餘暉

戰後英國雖是戰勝國，但在歐洲和亞洲的戰火下國力大減，加上各地民族主義情緒高漲，她此後只能見證帝國餘暉。早在1947年，被稱為「王冠上的寶石」的英屬印度正式獨立（印巴分治），到伊利沙白二世繼位的1952年，英軍在埃及和肯尼亞對抗當地獨立運動，但無法阻止兩地相繼獨立。到1956年的蘇伊士運河危機，更暴露英國的財政和軍事弱點，摧毁英國在中東所剩無幾的影響力。

到1997年香港主權移交，英國更失去最後一個重要海外殖民地，當時王儲查理斯就在從香港返英的歸途上，在日記寫道：「我對自己嘆息，這就是帝國終結。」

英國現餘下14個海外領土，包括直布羅陀和多個島嶼。英聯邦官網指有56個成員國，在加勒比海島國巴巴多斯於2021年11月改行共和制後，英女王生前仍被包括英國在內的15國尊為國家元首，包括澳洲、加拿大和新西蘭，但與英國一樣，英女王作為國家元首並無實權，只是儀式上的統治者。

英媒讚定海神針 無私奉獻

儘管如此，英女王一生經歷過許多重要外交時刻，包括在1965年到訪西德，是1913年以來首次有英國王室成員正式訪德，當時適逢二戰結束20周年，這次訪問標誌兩國和解。1986年，即確認香港回歸的《中英聯合聲明》簽署兩年後，英女王成首個訪問中國大陸的英國君主。她在2011年訪問愛爾蘭共和國，是100年來首次有英國君主踏足愛爾蘭國境，其間她對因過往英愛關係緊張而受害的人，表達「誠摯的思念和深切同情」，被視為是友誼新時代的開始。英媒普遍形容她是在國家經歷巨變下的定海神針，為王室和人民無私奉獻。

（華盛頓郵報/BBC/天空新聞台）

（英女王駕崩）