網現「女王幣」炒賣 幣店東主：叫價誇張

金輝錢幣郵票公司東主陳榮輝昨表示，明顯多了市民找印有英女王頭像的錢幣，亦有行家找他取貨，「成朝都有人問！」當中最受歡迎的是1952年起發行的「女皇頭」1元紙幣。當得知網上有人叫價逾500元，陳即稱「咁誇張」，笑言現時市價僅約一半。

印有英女王肖像的硬幣則以絕迹市面的「斗零」最有價值，陳榮輝舉例1964年的「斗零」因發行量小而成珍品，但新舊程度不同，價格可相差10多倍，「用過的話起碼1000元一粒，全新的話則可以到兩萬元」。至於市面仍流通的各式女王頭硬幣，則只有個別年份的全新硬幣才有升值潛力。

陳又稱，個別年份的硬幣因價值較高而有人作假，提醒有興趣購買稀有錢幣者注意真偽，「例如1964年斗零，小心點看那個4字，如果前面196都好實，4字浮浮的，那就是假的，可能有人用61年（硬幣）改成」，一般市民用放大鏡小心觀察已可辨別。

紀念品店人流增 收逾千短訊查詢

以英式品味及王室紀念品為主題的Badges Story，昨傍晚起銅鑼灣店人流開始增多，全日約50多人，部分人購買女王登基70年紀念銀幣。負責人Brian表示，女王逝世後收到逾千個短訊，除部分查詢收藏品，亦有不少人在短訊表達哀傷情感，「在過去10至20個小時都沒有太多睡覺」，逐一回應相關信息。

Brian對英女王逝世感突然及傷感，認為於香港人而言，「不是因為她是君王或是政治人物所以大家很喜歡她」，而是懷念其作為香港黃金時代的象徵，「在公眾眼中散發親民精神，不會有高高在上感覺，令港人有親切的回憶」。他特於店外櫥窗的女王肖像外擺放白花，以表哀悼。

「不想發死人財」 印明信片贈市民

Brian又說，暫不推出任何英女王逝世相關產品，「不想與商業行為有任何聯繫，難聽些說是『發死人財』」。他計劃未來數日在網上整理有關女王葬禮儀式等的禮儀知識，讓港人了解。其店昨起亦印發多款女王肖像明信片免費送贈市民，至哀悼期完結。

（英女王駕崩）