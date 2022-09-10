梁振英赴領館弔唁 葉劉：盡責關懷之君

本報得悉，前特首、全國政協副主席梁振英昨午亦到英國駐港領事館弔唁，前任特首辦昨未回覆查詢。行會召集人葉劉淑儀在社交網站說，英女王令人感覺是盡責及關懷的君主，儘管久經風雨但從不卸責，是韌力及對英國人忠誠的象徵，望她安息。

任訪港翻譯 梁定邦讚女王發言考慮周到

1975年任九龍城區政務專員、有份陪同英女王到中環嘉咸街街市的資深大律師梁定邦向本報說，獲港督麥理浩邀請擔當臨時官方翻譯；而英女王抵港前，布政司羅弼時領導工作組在每個參觀地點都巡視兩次，並由麥理浩及夫人實地採排，其間麥理浩夫人扮演英女王。

梁定邦說，英女王發言時考慮周到，經常都緩慢及提高音量，令自己可輕易翻譯。他形容對方對隨行人員及遇到市民都非常親切，過程令人樂在其中。

1986年時任區域市政總署長的孫明揚向本報說，英女王在沙田大球場發言鼓勵青年，並說她見到表演後「原來香港有啲咁嘅嘢可以玩」。孫對女王逝世消息感突然及惋惜，但認為她本人對香港影響不是很大，反而是港英制度。常有金句的孫公稱，昔日英國被譽為日不落帝國，如今「英國時代終結咗好耐啦！」

留學獲接見 蔡堅：她沒歧視態度 成功公關

40年前初任伊利沙伯醫院醫生的蔡堅在英國留學，與一批英聯邦留學生獲英女王接見，笑言「當時喺QE（伊利沙伯醫院）做緊放有薪假期，放假讀3個月，來到撞到QE（女王）」。蔡堅說，女王當時也問及他們學習，認為對方作為國家元首、沒有什麼歧視態度，是成功的公關。

（英女王駕崩）