曾迎女王愛民街坊：她寬容得民心 憶當年夾道歡迎 嘆「昔很自由今大對比」

李家超哀悼 稱受英民尊重愛戴

特首李家超代表香港特區政府及市民就英女王離世表示深切哀悼，稱其在位70年，是英國在位最長君主，備受英國人民尊重、愛戴和讚許，並向英國人民致以深切慰問。

位於金鐘的英國駐港澳總領事館下半旗致哀，昨午12時至下午5時設弔唁冊供公眾悼念。在英領館外，早上起已有市民陸續到場獻花、擺放英女王肖像，傍晚前到場悼念的人一度沿正義道排隊至法院道交界，入夜後繼續有20至30人在場悼念，並擺放電子蠟燭。有市民獻花後單膝下跪致哀，再用手擦淚。

領館早至晚哀悼者不絕 市民：時代結束

76歲的馮先生手牽手攙扶妻子到場獻花，其妻獻花時潸然淚下。他稱以往就讀官校，學校會放置英女王照片，因此對女王有熟悉及親切的感情，又說女王形象親民，其逝世為時代的結束，同時感恩香港曾受其管治，令香港發展日益進步。

美國駐港總領事館昨亦有下半旗，歐盟駐港辦事處於歐盟旗杆上綁黑絲帶、澳洲駐港領事館則設弔唁冊悼念。

英女王在1975及1986年曾兩次訪港，是唯一訪港的英國國家元首。其中她1975年訪港時致辭形容「港人所遭遇之困難愈甚，則其鬥志益堅，百折不撓，力爭上游於罕見之逆流之中」。

英女王1975年曾到訪當時新建成的愛民邨，翻查新聞片段，當時居民夾道歡迎，在屋邨圍欄及平台圍觀。多名愛民邨居民對當日情景歷歷在目。86歲的陳伯於愛民邨街市賣菜40多年，他稱當時親睹英女王在其檔口外經過，她亦透過翻譯向其了解出售哪些蔬菜，「感覺都幾親民、幾好笑容」。1975年入伙愛民邨的76歲林伯形容，當年「好轟動，兩邊企滿路人歡迎她，（與民眾）只有一條馬路之隔，保安不算嚴密」，又形容英女王「好寬容、好靚」。他對女王離世「感到好難過」，形容她「得民心，好照顧香港居民」，又慨嘆當時香港社會氣氛「好自由，而非不是這樣不准做、那樣不准講，與今時今日是一個大對比」。

港大學者：86年行程被視釋放信心 突顯港繁榮

港大歷史學系教授高馬可向本報說，英女王1986年訪問特別之處，除了是中英兩國簽訂《中英聯合聲明》後兩年，女王當時亦是歷來首個訪華的英國君主，後轉往香港，行程被視為釋放信心及預測性，參觀工業、屋邨及女王喜愛的馬場也精挑細選，以突顯當時香港進步及繁榮。

英女王兩次訪港期間都受歡迎，高馬可說港人當時整體不將本地問題歸咎英女王，即使主權移交，亦多歸咎時任首相戴卓爾夫人。他分析，這一方面可能當時香港經濟起飛，同時女王是象徵式元首。他說：「雖然港人每日在郵票和錢幣上見到她的樣子，但從無君主直接參與殖民地政策。」

明報記者

（英女王駕崩）