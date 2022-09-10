白金漢宮悼念者不絕 居英港人：陪伴成長如家人

市面如常 街頭屏幕轉女王頭像

英國昨起全國哀悼，在倫敦及曼徹斯特，不少電子宣傳屏幕改為顯示女王頭像以作悼念，市面普遍如常，不少人仍穿鮮豔服飾外出，警員及軍人未見臂纏黑紗。

九旬婆婆Jan昨手持黃玫瑰到場致意，她說70年前親身在場見證女王登基，所以昨日儘管人潮擠迫，仍樂於到場慶祝女王精彩一生，並為她親身見證的溫莎王朝其中一章畫上圓滿句號。查理斯三世即位，是她親身見證的第三名英國君主，她說雖然外界曾不滿查理斯與王妃卡米拉，但她相信新英王在卡米拉協助下將恰如其分。

見證加冕 九旬婦獻花「畫圓滿句號」

不少港人近年移居英國，居於倫敦的劉先生與妻子昨到場獻花，他形容女王駕崩是一個既特別又傷感的日子。他們說，英女王雖無直接參與管治香港，但殖民年代無論硬幣、郵筒、郵票均見女王身影，哽咽說「長大嗰陣佢（女王）好似一齊成長咁」，特別記得以前電視台「收台」會播出女王相片及英國國歌，「好似part of the family（家庭成員）咁」。

劉先生認為君主立憲制對英國具有歷史地位，正如外界形容過往70年英女王的確是英國的基石，尤其在國家面對困難時將人心拉近、保持國家團結，希望查理斯三世能如其母展示魅力，「做到八成都已經好好」。

英女王駕崩翌日，英軍周五下午分別在倫敦海德公園及倫敦塔鳴放96響禮炮，代表女王的96年人生。

特約記者 梁銘康 倫敦報道

（英女王駕崩）