白金漢宮悼念者不絕 居英港人：陪伴成長如家人

【明報專訊】英女王死訊前日傳出後，民眾開始到倫敦白金漢宮外悼念。昨日倫敦時晴時雨，雖然市面未見愁雲慘霧，但湧往白金漢宮人潮不絕，有打卡的遊客，更有以電動車代步的退役老兵身穿軍服到場；有民眾無法擠到獻花區，唯有將鮮花交給警員代放。有婆婆當年見證女王加冕大典，昨帶鮮花為女王時代畫上句號。有居英港人到場悼念，哽咽稱女王對港人來說「猶如祖母」。
市面如常 街頭屏幕轉女王頭像
英國昨起全國哀悼，在倫敦及曼徹斯特，不少電子宣傳屏幕改為顯示女王頭像以作悼念，市面普遍如常，不少人仍穿鮮豔服飾外出，警員及軍人未見臂纏黑紗。
九旬婆婆Jan昨手持黃玫瑰到場致意，她說70年前親身在場見證女王登基，所以昨日儘管人潮擠迫，仍樂於到場慶祝女王精彩一生，並為她親身見證的溫莎王朝其中一章畫上圓滿句號。查理斯三世即位，是她親身見證的第三名英國君主，她說雖然外界曾不滿查理斯與王妃卡米拉，但她相信新英王在卡米拉協助下將恰如其分。
見證加冕 九旬婦獻花「畫圓滿句號」
不少港人近年移居英國，居於倫敦的劉先生與妻子昨到場獻花，他形容女王駕崩是一個既特別又傷感的日子。他們說，英女王雖無直接參與管治香港，但殖民年代無論硬幣、郵筒、郵票均見女王身影，哽咽說「長大嗰陣佢（女王）好似一齊成長咁」，特別記得以前電視台「收台」會播出女王相片及英國國歌，「好似part of the family（家庭成員）咁」。
劉先生認為君主立憲制對英國具有歷史地位，正如外界形容過往70年英女王的確是英國的基石，尤其在國家面對困難時將人心拉近、保持國家團結，希望查理斯三世能如其母展示魅力，「做到八成都已經好好」。
英女王駕崩翌日，英軍周五下午分別在倫敦海德公園及倫敦塔鳴放96響禮炮，代表女王的96年人生。